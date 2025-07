"Vale mad...": Emiliano Aguilar humilla a Pepe Aguilar y pelusea a la Dinastía Aguilar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El rapero en ascenso, Emiliano Aguilar, de nueva cuenta se encuentra dando mucho de que habar, debido a que recientemente, en una entrevista, no dudó en humillar a Pepe Aguilar, por segunda ocasión en menos de un mes, además de que en esta ocasión, también peluseó el legado de la Dinastía Aguilar, ya que dijo de manera muy contundente que la realidad de las cosas es que en su caso "vale mad..." ser hijo del cantante.

Emiliano desde hace varios meses que ha sido muy contundente al afirmar que desde que era un "morrito", jamás tuvo el apoyo de Pepe y que fue un padre ausente, incluso en el Día del Padre celebró a su padrastro, y afirmó que gracias a él es que conoce lo que es tener un verdadero padre. Como era de esperarse, esto despertó la indignación de los otros hijos del cantante, y Leonardo Aguilar tuvo un breve enfrentamiento por redes sociales con su hermano mayor, para defender a su progenitor.

Pero, tal parece que esa pelea no hizo cambiar ni lo más mínimo a Emiliano, debido a que hace poco, el joven volvió a pelusear la influencia del intérprete de Por Mujeres Cómo Tú como padre. Esto pues en una reciente entrevista con Nelsie Carrillo, confesó que está comenzando a crecer poco a poco en su carrera, ya que tiene pendientes colaboraciones con las agrupaciones de los Gemelos de Sinaloa y Los Titanes de Durango: "Ahorita tengo muchas colaboraciones. Me esta siguiendo la raza que ha esta pegando machín", externó.

Ante esto, le señalaron que si no hay nada con Los Tucanes de Tijuana, ya que su padrastro es el manager de estos, Emiliano dijo que no estaba en ese nivel todavía, a lo que los reporteros le señalaron que sí, que además tenía el legado de los Aguilar, como el de Pepe y Antonio Aguilar, a lo que el rapero señaló que eso no importaba y que realmente: "Eso vale mad.., que sea hijo de Pepe Aguilar vale mad.., la neta, machín".

Pese a que le siguieron insistiendo en que era joven, que va empezando y ya está comenzando a crecer bastante, que incluso ha tenido tratos con Santa Fe Klan, asegurando que era algo bueno, este reflexionó un momento, dijo que era cierto, pero una vez más reiteró que no servía para nada el llevar el apellido Aguilar, que ese no abría puertas en realidad, causando una gran conmoción en los presentes.

Emiliano menosprecia a la dinastía Aguilar. Instagram @nelsiecarrillo

Fuente: Tribuna del Yaqui