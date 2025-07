Warner Bros cancela millonaria película con Tom Cruise y Ana de Armas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Warner Bros ha decidido congelar la producción de Deeper, un thriller de ciencia ficción protagonizado por Tom Cruise y Ana de Armas, tras no llegar a un acuerdo sobre el presupuesto. El estudio estaba dispuesto a invertir hasta 230 millones de dólares, pero el actor insistió en mantener el monto original de 275 millones, lo que llevó la la suspensión indefinida del proyecto.

La película sería dirigida por Doug Liman y contaría con un guión adaptado por Christopher McQuarrie, colaborador frecuente de Cruise. Depper narraría la historia de un astronauta desacreditado que lidera una peligrosa expedición hacía una fosa submarina recientemente descubierta. Lo que comienza como una misión científica, se transforma con una experiencia aterradora al enfrentarse a una fuerza desconocida en las profundidades del océano.

Cruise encarnaría al protagonista, mientras que Ana de Armas interpretaría a una experta en biología marina, pieza clave en el desarrollo de la historia. Ambos actores se habían preparado físicamente para las exigentes escenas acuáticas, con entrenamientos intensivos en buceo.

La cinta sería dirigida por Doug Liman

La idea original de Depper fue concebida por Max Landis hace más de una década. Desde entoces, el guión fue reescrito varias veces y pasó por distintas manos, incluyendo a directores como Kornél Mundruczó (White God) y Baltasar Kormákur (Everest), antes de llegar al dúo Cruise-Liman. También se consideraron otros protagonistas, como Bradley Cooper e Idris Elba.

Este proyecto formaba parte del acuerdo firmado en 2024 entre Tom Cruise y Warner Bros Discovery para desarrollar nuevas franquicias. Tras su cancelación, el actor ya explora alternativas con otros estudios que podrían estar interesados en revivir la producción.

Tom Cruise ha adoptado un rol activo como productor en sus más recientes proyectos, apostando por el control creativo y la ejecución de acrobacias reales. Aunque este enfoque eleva los costos de producción, también ha generado éxitos rotundos en taquilla. Ejemplo de ellos son: Top Gun: Maverick (2022), con un presupuesto aproximado de 170 millones y una recaudación mundial de 1,496 millones de dólares; Misión: Imposible Sentencia Mortal (2023), con 291 millones invertidos y 567 millones recuperados; y Misión: Imposible Repercusión (2018), con 178 millones de presupuesto y 791 millones de ganancias.

Cruise y De Armas se conocieron en eventos promocionales en Londres. Compartieron cenas y vuelos en helicóptero, lo que alimentó rumores sobre un posible romance. Sin embargo, ambos actores aclararon que su relación es estrictamente profesional. Cruise ha elogiado el talento y la disciplina de De Armas, mientras que ella ha descrito la experiencia de trabajar con él como "intensa, pero divertida".

Con más de 40 años en la industria, Tom Cruise, de 63 años, sigue liderando superproducciones y realizando sus propias escenas de riesgo. Su filmografía incluye títulos emblemáticos como Top Gun, Rain Man, Minority Report y la exitosa saga de Misión: Imposible.

Por su parte, Ana de Armas continúa consolidando su carrera en Hollywood con papeles en Blade Runner 2049, Knives Out, No Time to Die y Blonde, por la que fue nominada al Oscar. Pronto estrenará Ballerina, spin-off del universo John Wick, que refuerza su presencia en el cine de acción.

Aunque Warner Bros ha dado un paso atrás, Deeper no ha sido cancelada de forma definitiva. Tom Cruise sigue buscando un nuevo estudio que apueste por el proyecto, que representa tanto un reto logístico como una oportunidad cinematográfica única. Si se concreta, la cinta podría convertirse en una de las producciones más ambiciosas de la década.

