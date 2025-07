Yordi Rosado da la cara y dice porqué eliminó entrevista de Luis de Llano sobre Sasha Sokol

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de ratificar la sentencia en contra de Luis de Llano por daño moral en la demanda interpuesta por Sasha Sokol, el conductor Yordi Rosado decidió retirar de su canal de YouTube la polémica entrevista que originó la controversia. Ahora, da la cara y en una charla para prensa de TV Azteca, acaba de explicar porqué eliminó este video.

Por primera vez, el presentador habló sobre el tema en exclusiva para Ventaneando, aclarando si la eliminación fue por iniciativa propia o por instrucción de las autoridades: "Cuando se da el fallo de la Suprema Corte de Justicia, se pidió que hubiera varias cosas: una de ellas, que el señor Luis de Llano ofreciera unas disculpas públicas; otra, una parte monetaria; y otra más era que se bajara la entrevista. Por supuesto, nosotros hicimos caso inmediato ante lo que la Corte pidió".

El exconductor de Otro Rollo también respondió a quienes cuestionaron por qué el video permaneció en línea durante el proceso legal, dejando en claro que una vez que el tema pasó a instancias legales, decidieron actuar en conveniencia a que el caso avanzara: "Mucha gente me preguntó por qué no habíamos bajado antes la entrevista y no la bajamos porque en el momento en que empezó la demanda consideramos que era una prueba fehaciente e importante del caso".

Yordi aclaró que nunca fue citado ni llamado a declarar y que no ha tenido contacto con ninguna de las partes involucradas tras la resolución. Sin embargo, reconoció el precedente que la exintegrante de Timbiriche ha sentado con su valentía para alzar la voz: "Hay mucha gente, mujeres y hombres, que han vivido una situación como la que lamentablemente vivió Sasha. El hecho de que ella haya tenido no solamente el valor de hablar, sino de hacer todo el trabajo social y legal, me parece algo que debemos aplaudir y agradecer".

El comunicador también admitió que la experiencia le dejó significativas lecciones: "Siento que en algún momento en la entrevista tuve algunos comentarios desafortunados y que hubo falta de tacto ante una pregunta tan seria. Creo que yo no estaba consciente en ese momento de la seriedad de lo que se estaba hablando". Finalmente, Rosado reiteró su compromiso con el aprendizaje y la mejora profesional: "Ofrecí una disculpa a Sasha y a toda la gente que se sintió ofendida. Tienes el compromiso de siempre prepararte, de aprender de tus errores y de hacer lo mejor posible".

Fuente: Tribuna del Yaqui