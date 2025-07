Yordi Rosado lamenta entrevista con Luis Llano por caso de Sasha Sokol

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A más de un año de la controversia que generó su entrevista con Luis de Llano, Yordi Rosado finalmente habló sobre el impacto que tuvo ese episodio en su carrera y en la percepción del público. En un reciente encuentro con el periodista Horacio Villalobos, el conductor expresó su arrepentimiento por haber dado espacio al productor acusado por Sasha Sokol de mantener una relación inapropiada con ella cuando era menor de edad.

En 2022, Sasha Sokol hizo pública una denuncia contra el productor Luis de Llano, acusándolo de haber iniciado una relación sentimental con ella cuando tenía solo 14 años. El caso generó gran indignación y reacciones en redes sociales, medios y figuras públicas. Semanas después, Yordi Rosado entrevistó a De Llano en su canal de 'YouTube', donde el productor abordó el tema sin asumir responsabilidad ni mostrar remordimiento. La entrevista fue fuertemente criticada por dar voz a una figura señalada en un caso de abuso.

El conductor señaló que no tuvo intención de dañar a nadie

No me gusta que haya lastimados. No era mi intención, y por supuesto que me duele

¿Por qué Yordi Rosado le preguntó a Luis de Llano sobre Sasha Sokol?

El conductor explicó lo que lo llevó a plantear preguntas sobre la relación entre Sasha Sokol y Luis de Llano. Señaló que, previo a la realización de la conversación investigó entrevistas previas donde las dos figuras públicas tocaban el tema con apertura y en términos de afecto.

"Creo que siempre hablaron abiertamente de su relación y vi que en el caso de Sasha también, ya que ambos decían que había sido una relación con mucho amor y que habían estado muy enamorados. Entonces mi lógica en esa situación fue preguntar si habían estado muy enamorados, porque ya había visto esa respuesta de ellos en varias de sus entrevistas". Expresó Rosado. También aseguró que ha reflexionado mucho desde entonces y que intenta actuar con mayor conciencia.

Yordi admitió que que ese día confió que el tema estaba más que asimilado por parte de Sasha y Luis de Llano. Rosado afirmó que comprendió el peso real de sus preguntas y la dimensión del conflicto, reconoció que su percepción fue errónea. "He aprendido que hay temas donde uno tiene que ser mucho más cuidadoso. Me arrepiento porque sé que esa entrevista pudo herir a personas, y yo no quiero eso en mi vida ni en mi trabajo."

A pesar del tiempo transcurrido, el tema sigue generando conversación, especialmente luego de que Sasha Sokol ganara una demanda civil contra De Llano en 2024, en la que se reconoció que hubo abuso emocional y psicológico. El conductor expresó que sus contenidos no buscan solapar ni causar daño, y que el episodio fue complicado tanto para el mismo como para los que estuvieron involucrados.

Fuente: Tribuna