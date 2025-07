Alejandro Fernández rompe el silencio sobre polémica con seguridad en Miami: "Me asusté"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado mes de junio, Alejandro Fernández Abarca, mejor conocido simplemente como Alejandro Fernández, vivió un incómodo momento mientras estaba en Estados Unidos, pues, como te informamos en TRIBUNA, el famoso cantante mexicano tenía que presentarse en un concierto en Miami, Florida; sin embargo, cometió un error al entrar al estacionamiento y experimentó un momento de verdadero terror.

Lo que realmente sucedió fue que no podía acceder porque no veía por ningún lado al agente de seguridad encargado de custodiar la entrada. Por lo tanto, decidió bajarse y mover un cono de tránsito para poder entrar con su unidad, pero justo en ese instante apareció el oficial y, aunque no pasó a mayores, se quedó con ese pendiente y al final decidió contar el anécdota durante el show.

Una vez en el recinto, frente a sus fans, el intérprete de Me dediqué a perderte (2004) explicó que el guardia reaccionó de forma muy agresiva, al grado de pensar que terminaría en la cárcel o, peor aún, deportado: “Agarré uno de los conos… había una patrulla, pero no estaba el oficial. Movimos el cono para entrar y se nos vino encima. ¡Casi nos meten a la cárcel, casi nos deportan!”, expresó ante los asistentes.

Alejandro Fernández

Alejandro decidió poner fin a las especulaciones sobre el incidente en Miami, luego de que algunos medios y usuarios en redes sociales señalaran que había tenido problemas con las autoridades migratorias e incluso mencionaran una supuesta deportación. Fernández aclaró que en ningún momento hubo riesgo de deportación, sino que el agente les advirtió que sería “reportado” con sus superiores.

“Lo que quise decir es que la gente y el gobierno están superacelerados, entonces les conté mi anécdota… el policía llegó superenojado y nos dijo que nos iba a reportar con los oficiales mayores”, detalló. El intérprete de Caballero reconoció que la actitud del guardia los tomó por sorpresa y los hizo sentirse intimidados. “Nos asustamos, pero al final todo salió bien”, afirmó con la intención de tranquilizar a sus seguidores y dejar claro que el incidente no pasó a mayores.

Fuente: Tribuna/ Agencia México