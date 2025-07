¿Arturo Carmona se casa con nueva novia? Podría anular matrimonio con Alicia Villarreal

Comparta este artículo

Ciudad de México.-

El reconocido expresentador de Hoy, el 16 de diciembr de 1998, llegó al altar para jurarle amor eterno a la denominada 'Güerita Consentida', en la Catedral Metropolitana de Monterrey, siendo el evento denominado como 'La Boda del Año', y que fue transmitida por la televisora del Ajusco, el cual capturó desde el momento en que Alicia estaba lista para entrar a la capilla, hasta el final, causando un gran impacto.

Desgraciadamente, un par de años después y de haber recibido a su primera hija, Melanie Carmona Villarreal, la cantante y el actor de melodramas anunciaron su separación, en los mejores términos, por el bienestar de su pequeña en común. Aunque hubo altibajos y también hubo rumores de peleas y agresiones, al final, lograron crear un equipo para el bien común y desde hace 20 años que mantienen una cordialidad y hasta amistad.

Ahora, se ha comenzado a especular que tras 20 años separados, podrían anular su matrimonio, debido a que Carmona se encuentra en una relación estable en la que ya tiene nueve meses y que afirma lo tiene sumamente feliz y enamorado, declarando que es de sus mejores momentos: "Estamos cumpliendo nueve meses. Muy contentos, con muchas cosas que hemos estado compartiendo juntos. Allí vamos, como todas las parejas, con momentos buenos y otros momentos mejores".

Ante esto, en una entrevista con Ventaneando, declaró que se encuentra muy feliz, y aunque no dijo un sí, externó que no se cierra a la posibilidad de casarse, pero que no cree que sea necesaria una anulación, ya que en realidad él es cristiano y se casó por la católica, pero que eso aún no lo ve: "Ya veremos en su momento qué pasa. Yo soy cristiano, me casé por la iglesia católica, tal vez de esta parte no es necesario que tenga que anularse un matrimonio por la iglesia".

