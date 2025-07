¿Ben Affleck, celoso? Nuevo novio de Jennifer Lopez recibiría advertencia del actor por esto

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- El famoso actor estadounidense, Ben Affleck, al parecer no estaría muy feliz por la supuesta relación amorosa que tiene su exposa, Jennifer Lopez, con su coestrella en el nuevo filme, Brett Goldstein. Según informes, el histrión le habría dado una severa advertencia al supuesto nuevo novio de la cantante y actriz, por este poderoso motivo, ¿será acaso que se puso celoso de su amorío?

Hace un par de meses, en medios estadounidenses comenzó a correr el rumor de que en los foros de la nueva película de comedia romántica, Office Romance, ya que captaron a los actores en uno de sus descansos por las calles de Nueva Jersey muy juntos y sonrientes. En las imágenes se puede ver como Lopez va tomada del brazo de Brett, quien camina justo a su par con una gran sonrisa, usando sacos bastante largos.

Al parecer, este nuevo romance no le parecería al actor de Hollywood, debido a que recientemente una supuesta amistad cercana de Affleck le dijo al portal de noticias, RadarOnline, que el intérprete de 'Batman' al enterarse de que Goldstein está en un romance con su ex, solo dijo que debería de alejarse de una vez: "Él está al tanto de lo que pasa entre ella (JLo) y Brett y no quiere privar a Jennifer del derecho a hacer lo que quiera, pero cree que Brett debería irse si sabe lo que le conviene".

Pero eso no fue todo, sino que la fuente declaró que el actor de La Liga de la Justicia, afirmó que Brett no se da cuenta de en lo que se está metiendo debido a que se encuentra "demasiado fascinado con los encantos de Jennifer como para ver lo que le está pasando", pero que si quería conservar su dignidad intacta, y antes de que quede atrapado en las redes de los ya mencionados encantos de 'La Diva del Bronx'.

Finalmente, el supuesto amigo de Ben declaró que él cree que la intérprete de temas como Get Right, solamente va a utilizarlo y después simplemente lo va a dejar, destacando que cree que es un buen sujeto que no se merece eso y siente lástima de lo que va a poder pasarle: "Siente lástima por Brett; se da cuenta de que es un tipo agradable y modesto que será destrozado y escupido".

