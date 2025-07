Cruz Martínez explica su ausencia en audiencia con Alicia Villarreal; fue hospitalizado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido cantante y productor musical, Cruz Martínez, acaba de lanzar un comunicado en redes sociales, para explicar su ausencia en la audiencia que tenía para el pasado 3 de julio de este 2025, con su aún esposa, la cantante Alicia Villarreal, por la que fue declarado prófugo de la justicia. En el mensaje dejan en claro que fue hospitalizado por una emergencia médica.

El pasado jueves 3 de julio, ambas partes estaban citadas en una audiencia, para continuar con los procesos de presentación de pruebas y defensa, a la cual no se presentó el líder de los Kumbia Kings, y por lo cual fue declarado como prófugo de la justicia, ya que no se tenía conocimiento de su ausencia. El abogado de Alicia, Ulrich Richter, confirmó que este castigo es impuesto por el juez al ser considerado como reincidente, por lo que informó que la búsqueda, además de ser llevada en México, también lo será en Estados Unidos.

Ahora, a días de estas declaraciones, se ha lanzado un comunicado por redes sociales del equipo de Martínez, en el que aseguraron que el día de la audiencia, fue internado en el hospital, por lo que no pudo asistir, y por lo que su falta es justificada y su castigo incorrecto: "Queremos aclarar que el señor Cruz Martínez no se está resistiendo a ningún proceso legal. Si no asistió a la audiencia de esta semana fue por razones de causa mayor. En las primeras horas del día el señor Martínez sufrió un grave emergencia médica y fue internado en un hospital".

Comunicado de Cruz. X

En dicho comunicado, aseguran que Cruz está dispuesto a comparecer sobre el caso con la exvocalista de Grupo Límite, y que sigue firme en demostrar su inocencia, por lo que no está cometiendo desacato y solo fue un tema de salud, lo que le impidió su presencia, no una huida: "Está completamente dispuesto a comparecer ante cualquier autoridad para colaborar con la justicia de manera plena y transparente como lo ha hecho hasta ahora. Reiteramos, su inasistencia no fue por falta de voluntad sino a causas estrictamente médicas que se lo impidieron".

Por este motivo, señaló que la orden de aprehensión que existe y el que esté catalogado como un prófugo de la justicia, ya se le está buscando una impugnación, alegando que estas medidas emitidas carecen de un fundamento, además de negar una vez más, que su cliente sea culpable por algún delito relacionado a la violencia familiar o de la tentativa de feminicidio, como se ha estado especulando.

También queremos compartir lo que los medios de comunicación ya han aclarado: la orden de aprehensión fue emitida exclusivamente en relación con un supuesto delito de violencia familiar, el cual rechazamos categóricamente. No se concedió por el presunto delito de tentativa de feminicidio; acusación que por supuesto también negamos de manera absoluta", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui