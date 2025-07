¿Embarazo? Carlos Said revela la verdadera razón de su repentina boda con Claudia Martín

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las últimas semanas, los nombres de Claudia Martín y Carlos Said no han dejado de aparecer en todos los titulares de la prensa debido a que los artistas sorprendieron a los medios y a todos sus fanáticos casándose de manera repentina, a solo unas semanas de anunciar su compromiso. De inmediato, muchos comenzaron a especular que la pareja podría estar esperando a su primer hijo, por lo que el actor ha decidido hablar al respecto.

Hace algunas horas, Carlos Said platicó en exclusiva con el periodista Edén Dorantes cuando salía de las instalaciones de Televisa, y de inmediato mostró su felicidad y compartió detalles de esta nueva etapa, aclarando así los rumores que han surgido en torno a su vida privada. "Pues muy contento, amigo. Ya sabes, aquí reportándome, me invitaron a una reunión, espero se concrete algo, disfrutando mucho del esfuerzo que hice yo, que hicieron mis compañeros y que hizo mi mujer en la novela", expresó Said.

Como era de esperarse, el villano de novelas fue cuestionado sobre las especulaciones de que su boda fue precipitada por un supuesto embazo, pero él fue claro: "Pues sí, sí, claro. Me casé. Mucha gente dice que porque Claudia está embarazada. Yo no entiendo por qué. Yo lo dije desde hace meses atrás, que estoy muy enamorado de mi mujer y no iba a dejar pasar esta oportunidad de casarme con ella. Lo logré y estoy muy contento".

El artista mexicano de 27 años también habló de cómo vive su matrimonio día a día y del compromiso que siente hacia su esposa. "Es una tarea muy feliz el hacerla feliz todos los días. Como dicen, el amor es una planta que hay que regar todos los días, y feliz de hacerlo y de amanecer todos los días con Claudia, que la amo", dijo con una sonrisa.

Carlos Said descarta boda con Claudia Martín por embarazo

Respecto a la posibilidad de convertirse en padres, Carlos aseguró que ambos están abiertos a esa opción cuando llegue el momento indicado: "No tenemos ningún problema, gracias a Dios. Los dos trabajamos mucho, ya vivimos juntos, ya nos casamos, y si Dios nos bendice con la oportunidad de poder tener muchos hijos, pues que así sea, la verdad", comentó el actor de novelas como Si nos dejan y Como tú no hay dos.

Finalmente, Carlos Said reveló que ya tuvieron una escapada especial como esposos, aunque aún no consideran que haya sido la oficial. "La luna de miel normalmente se acostumbra después de la boda religiosa. Nos fuimos ahorita porque se prestó la oportunidad, teníamos tiempos libres, nos fuimos a Xcaret seis días, la pasamos increíble. Para la boda religiosa sí nos gustaría irnos de luna de miel más de una semana, a darle la vuelta al mundo", dijo entusiasmado.

Fuente: Tribuna