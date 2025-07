"Es grave": Madre de actor de Televisa confirma hospitalización y súplica por un milagro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz mexicana, Lucero Ocampo, que es madre del también histrión de origen mexicano, Horacio Beamonte, recientemente empleó las redes sociales del actor de Televisa, para que con un gran pesar, confirmó la hospitalización de su hijo, a causa de una severa recaída en su leucemia, señalando que sí "es muy grave" su estado de salud, por lo que súplica un milagro para salvarlo.

En abril de este 2025, Beamonte fue hospitalizado a causa de las complicaciones como neumonía e infecciones bacterianas graves, a causa de su leucemia, pasando poco más de dos meses en el nosocomio bajo estricta vigilancia. El pasado 3 de junio, tras su larga batalla, el actor de Como Dice El Dicho, confesó que pasó un milagro y estaba en remisión, que significa que las células cancerosas ya no eran detectables en su sangre. Sin embargo, dejó en claro que no estaba curado, por lo que debe seguir con tratamiento como quimioterapia intravenosa, punciones lumbares, medicamentos orales diarios y seguimiento continuo.

Ahora, a un mes de estas buenas noticias, a través de su cuenta de Instagram, el actor de melodramas, reveló que estaba muy mal y que iba a ser trasladado de manera urgente al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, en la Ciudad de México: "Estoy muy mal, mi madre me va a llevar a urgencias en Nutrición INCMNSZ. Me duelen horrible las encías, no puedo masticar. Tengo algo inflamado en el lado derecho del vientre y me duele cuando me aprieto, estoy muy cansado. Oren por mí".

Horacio en su último día hospitalizado en junio. Instagram @horaciobeamonte

Tras esto, Ocampo confirmó que el actor de Marea de Pasiones, fue internado por una neutropenia, que es la baja de neutrófilos, que son los glóbulos blancos encargados de prevenir infecciones en el cuerpo, señalando que está en cero su conteo, y ya tiene una infección en la zona de la mandíbula que les está costando bajar, precisamente por esta situación, lo que lo hace estar en una situación muy grave y delicada a que avance a algo más serio e incluso que tenga más infecciones.

Ahora Horacio tiene una infección dental/mandibular muy fuerte, que no se ha bajado con los antibióticos, y me dijeron que el paso a seguir es que como aquí no tienen ortodoncistas, mañana se llamará al hospital G.A. González para llevarlo, hacerle una extracción de muela, limpiando de lo que haya de pus y regresarlo a Nutrición INCMNSZ para continuar con los antibióticos. Dicen que es grave, pues, al no tener defensas puede contagiarse de cualquier cosa", explicó.

Finalmente, Ocampo declaró que el actor de La rosa de Guadalupe necesita de las oraciones de todos y un nuevo milagro para salir, agradeciendo a todos los seguidores, amigos, colegas y familiares que están al pendiente de su estado de salud y lo procuran en este momento: "Seguiremos al pendiente e informándoles, hermanos, amigos, compañeros... Que Dios los bendiga y gracias por estar al pendiente y por seguir apoyándonos".

Horacio hospitalizado este mes de julio. Instagram @horaciobeamonte

Fuente: Tribuna del Yaqui