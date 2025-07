Gloria Trevi rompe cadenas: Aclara todo sobre Sergio Andrade y hace dura confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida cantante mexicana, Gloria Trevi, abrió su corazón al hablar sobre el debatible asunto que la mantuvo privada de su libertad junto a Sergio Andrade. En una entrevista en España, la cantante calificó su experiencia como una "enorme injusticia" y aseguró que la situación fue especialmente dolorosa porque se sancionó a gente inocente junto al verdadero responsable.

A pesar del sufrimiento vivido, Trevi confesó que nunca ha buscado represalias contra de quienes la lastimaron e indicó que su fe ha sido clave para superar el pasado: "Ahí dicen que salí absuelta por falta de pruebas, pero yo renuncié a mis pruebas de inocencia. Y Dios ha querido que esas pruebas de inocencia ahora salgan a la luz y si así tiene que ser, pues así va a ser. Yo no he estado buscando nunca venganzas ni nada por el estilo", agregó con firmeza.

Al reflexionar sobre lo que deja un ambiente tan duro como la cárcel, la intérprete de Pelo Suelto habló con franqueza sobre las enseñanzas que obtuvo: "En mi caso dejó empatía. Empatía con las personas que sufren. Creo que yo estaba ahí por tonta. Y tampoco te creas que tenía en ese momento mucho dinero, ¿verdad?".

En cuanto a su relación con Andrade, Gloria reveló que logró disculparlo, pero no por él, sino por su propio bienestar y el de sus seres queridos: "Tampoco puedes vivir con ese sentimiento de... ¿Yo he perdonado? Sí, he perdonado y he perdonado a todas las personas que me han hecho daño, pero las he perdonado por mí. Totalmente. Y por mis hijos, por mi familia, por los que amo y porque amo a Dios", señaló con emotividad.

Finalmente, recordó un instante crucial durante su estancia en prisión, cuando resolvió enviar a Ángel Gabriel con su madre para protegerlo: "Una interna trató de meter un arma a la cárcel y la verdad me dio muchísimo miedo. Entonces puse por encima la seguridad de mi hijo a mi deseo grandísimo de no separarme de él. Entonces decidí que mi hijo se fuera con mi mamá a un ambiente más seguro. Pero justamente ese día conocí al que hoy es mi esposo. Y ese muchacho estaba yendo a luchar por mí como nunca lo había hecho ningún hombre".

Con estas declaraciones, Trevi mostró una vez más su resiliencia y el avance de sanación que ha seguido tras una etapa marcada por el dolor, el aprendizaje y la esperanza. En el terreno profesional, la artista se presentó su show en una conocida arena de Madrid esta semana.

Fuente: Tribuna del Yaqui