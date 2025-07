Karol G impacta en programa español con atrevidas confesiones de su intimidad y fortuna

Comparta este artículo

Madrid, España.- La famosa cantante de origen colombiano, Karol G, volvió a sorprender a sus seguidores durante su participación en el programa español La Revuelta, donde respondió con carisma y naturalidad a consultas poco convencionales sobre su vida personal y profesional. La artista dejó claro que, aunque suele ser reservada, no le incomoda abordar ciertos temas cuando se siente en confianza.

Al ser cuestionada sobre su intimidad en el último mes, la intérprete de TQG no dudó en responder entre risas: "¿Cómo?, ¿cómo? En los últimos 30 días y, ¿cuenta qué?". A lo que David Broncano aclaró: "El delicioso un punto". Por su parte la colombiana replicó: "Tengo que decir cuántos puntos". El presentador añadió: "Petting 0,6, masturbación 0,5". Fiel a su estilo, 'La Bichota' contestó: "¿Y esa cuenta toda extensa? No, eh, la verdad ha sido buen mes. 13 días contados que no veo a mi novio, pero… Lo veo en dos días, somos buenos para ponernos al día". Entre bromas, añadió: "Te quedo debiendo esa cuenta, te la actualizo en la próxima entrevista".

Cuando el conductor insinuó que la pareja recuperaría este lapso en su próximo encuentro, la cantautora respondió con picardía: "Ah, no, sí, sí, en pocos días lo recuperamos. Sí, la verdad es que hay que aprovechar el tiempo, somos buenos poniéndonos al día". El momento subió de tono cuando la interrogaron por su patrimonio total. Karol prefirió evadir la contestación directa y propuso una pista: "No, no voy a responder esa pregunta. Pero puedes escuchar una canción que se llama S91, que puede dar una respuesta".

Inmediatamente Broncano leyó la frase: "'Puedo vivir como cuatro vidas sin trabajar solo con mis regalías', o sea, solo con los derechos". Con humor ácido, Karol debatió: "¿Eso dice la canción?#. Siguiéndole el juego, David mencionó: "Sí, ¿quién lo habrá escrito?".

Por último, el titular de la emisión, lanzó una duda inesperada: "si fuera un electrodoméstico, ¿cuál sería? Karol". Entre risas y evidente nerviosismo, respondió: "Ah, esa no está en las opciones [que pensaba]. Vaya. Eh, sería, ay, no, no voy a decir eso". Broncano la alentó: "No, siga, siga". Finalmente, la artista confesó: "Lo que iba a decir es que sería un microondas para calentar a". Y con una carcajada, añadió: "Ay, no, estoy sudando el doble con estas preguntas"

Con esta participación, la originaria de Medellín demostró una vez más su carisma y espontaneidad, características que la han convertido en una de las artistas latinas más queridas a nivel mundial.

Fuente: Tribuna del Yaqui