Terror en TV Azteca: Tras muerte de Bisogno, Linet Puente confirma enfermedad incurable

Ciudad de México.- Durante una reciente entrevista con diversos medios, la reconocida conductora Linet Puente confesó que de forma reciente fue diagnosticada con una terrible enfermedad y sorprendió a todos sus fanáticos. Como se recordará, hace algunas semanas la presentadora alarmó a todo el público de TV Azteca debido a que en pleno foro del programa Ventaneando, estuvo a punto de sufrir un desmayo.

Mientras llegaba a un evento público en la CDMX, los reporteros se acercaron y le preguntaron sobre cómo se encontraba de salud, a lo que ella respondió de inmediato: "Muy bien gracias", dijo, antes de confesar que la diagnosticaron con disautonomía, la cual es una enfermedad que altera la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura corporal y la digestión.

Me diagnosticaron disautonomía, que es una condición que muchas personas tienen, me estoy enterando".

Y esto dijo sobre las características de su padecimiento: "Es cuidarme, es evitar deshidratarme porque de pronto vienen los desmayos... el otro día estábamos en una tienda departamental y me sentí muy mareada". Sobre los síntomas que ha tenido, Puente dijo: "Yo me di cuenta por muchos dolores de cabeza, porque tuve un episodio de que se me fue el habla con Noah, eso hizo que fuera con el neurólogo y luego con el cardiólogo y de pronto le empecé a ver distorsionada la cara a mis papás".

Y debido a que se trata de una enfermedad que no tiene cura, la experta en espectáculos contó cómo hará para lidiar con ella: "Me hicieron muchos estudios y me dieron un diagnóstico, puedo vivir con ella, debo de tener un tratamiento, estar hidratada, dormir bien y no estresarme".

Por otro lado, Linet celebró la reconciliación entre los hermanos de Bisogno y su exesposa, Cristina Riva Palacios, pero se negó a hablar de cómo va el proceso de la herencia: "No me gusta hablar mucho del tema legal porque no tengo ni idea, no me quiero meter en ese tema, los vimos juntos y eso es lo importante".

Desde hace varios meses, en redes sociales se ha mencionado la teoría de que hay una 'maldición' en el elenco de Ventaneando, ya que además de la muerte de Daniel Bisogno, otros conductores han enfrentado problemas de salud. Incluso se llegó a decir que la misma Pati Chapoy se ausenta tanto de la emisión de espectáculos porque se encuentra en tratamiento contra el vitíligo, una enfermedad en la piel.

