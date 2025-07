“¡Vieja chancluda!”: Crean piñata de Florinda Meza y los usuarios no se la perdonan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Florinda Meza García lleva semanas siendo víctima del escrutinio social, pues, como ya se sabe, todo comenzó con el estreno de la exitosa serie Chespirito: Sin querer queriendo, la cual llegó a la plataforma de streaming Max el pasado 5 de junio de 2025. Este proyecto, encabezado por Roberto Gómez Fernández, único hijo varón del fallecido guionista mexicano Roberto Gómez Bolaños, ha resultado ser un verdadero calvario para la viuda del artista.

Ante la oleada de críticas en redes sociales, Meza García decidió publicar un comunicado en su cuenta de Instagram, donde abordó el tema con más profundidad. Cabe recordar que anteriormente ya se había pronunciado, aunque en esa ocasión su mensaje fue mucho más escueto y directo: “La serie puede parecer romántica, porque lo pinta como un luchador muy al estilo Hollywood… Pero no es su historia. Es un cuento, puede ser bonito, incluso divertido, pero no es su biografía”, afirmó.

No obstante, hace dos días volvió a tocar el tema, dejando claro que no tiene intenciones de salir constantemente a desmentir lo que considera “calumnitas”. Además, pidió que el enfoque se mantenga en los recuerdos positivos que dejó la serie El Chavo del 8, los cuales marcaron a miles de mexicanos e incluso a personas de otros países durante más de cuatro generaciones, y que, según ella, podrían seguir vigentes por muchas más.

Piña de Florinda Meza

“Yo no voy a salir a desmentir cada una de las calumnias y ataques en mi contra porque esto no se trata de mí. ¡Se trata de ustedes, se trata de TODOS! Aun si yo fuera la peor persona del mundo, que no lo soy, los valores más bonitos del Chavo eran el perdón, la reconciliación y la frase que todos conocemos: ‘La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena’”, escribió la actriz de 76 años.

Finalmente, quien volvió a entrar en la polémica fue Piñatería Ramírez, un negocio de Reynosa, Tamaulipas, conocido por realizar piñatas inspiradas en temas virales. Aunque algunos encuentran sus diseños divertidos, otros los consideran una falta de respeto. En esta ocasión, fue el turno de la intérprete de La Chimoltrufia, cuya figura fue recreada y viralizada en redes sociales, generando nuevamente reacciones encontradas entre los internautas.

Fuente: Tribuna