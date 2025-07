Al estilo de la realeza: Mel B se casa en la catedral donde contrajo matrimonio Lady Di

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Melanie Janine Brown, también conocida por su base de fans como Scary Spice, contrajo nupcias con su prometido, el estilista Rory McPhee, con quien curiosamente unió su vida en matrimonio justo en la cripta de la Catedral de St. Paul, en Londres, que —como se recordará— fue el sitio exacto donde se casaron Lady Di y el entonces príncipe Carlos el 29 de julio de 1981.

La famosa cantante de pop británica dijo “sí, acepto” por tercera ocasión, pues anteriormente había contraído matrimonio con el bailarín Jimmy Gulzar y el productor de cine Stephen Belafonte. Además, tuvo una hija con el actor Edward Regan Murphy, conocido mundialmente como Eddie Murphy. De hecho, el romance con el comediante solo duró seis meses, y de esa relación nació Angel, en abril del 2007.

Según datos extraídos de sus redes sociales, Melanie B nació el 29 de mayo de 1975 en Leeds, West Yorkshire, Inglaterra. Su carrera musical comenzó en 1994 junto a sus futuras compañeras de banda: Melanie C, Geri Halliwell y Victoria Beckham. Lo más impactante del origen del grupo es que inicialmente se llamarían Touch, aunque tras varios cambios el nombre definitivo fue Spice Girls.

Foto de la famosa en su Instagram

De acuerdo con información de Infobae, la razón por la cual se llevó a cabo su enlace matrimonial en el mismo sitio donde se celebró la boda del entonces heredero al trono británico es que Mel B fue condecorada en 2022 como Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE), por su activismo contra la violencia doméstica. Cabe destacar que la celebridad no se conformó con un solo vestido de novia: usó uno de Josephine Scott para entrar al recinto y otro del diseñador Justin Alexander para la fiesta.

Finalmente, entre los invitados se encontraban Emma Bunton, presentadora y actriz británica; la reconocida modelo Cara Jocelyn Delevingne; la comediante canadiense Katherine Louisa Ryan; y la también modelo inglesa Daisy Rebecca Lowe. Sin embargo, llamó la atención la ausencia de alguien muy especial para la mujer de 50 años: Victoria Beckham. No obstante, el citado medio aseguró que la empresaria no logró viajar al Reino Unido, razón por la que no pudo asistir.

Fuente: Tribuna