¿'Amante' desmiente a Ferka? Aclara que pasó con la conductora de 'VLA': "La pasamos bien"

Ciudad de México.- El supuesto amante de la reconocida actriz y conductora mexicana, Ferka, acaba de romper el silencio sobre su presunta infidelidad a Jorge Losa durante una salida, y en un video acaba de aclarar qué pasó esa noche al lado de la polémica presentadora de Venga la Alegría: Fin de Semana, señalando que así como amigos "la pasamos muy bien", ¿acaso desmiente la inocencia que tanto proclama?

El pasado sábado 5 de julio, comenzó a viralizarse un video y una foto en la que presuntamente la presentadora y actriz de TV Azteca le estaría siendo infiel al galán español con el que tiene casi un año de relación sentimental. El hombre, fue identificado como un dermatólogo y parte de la comunidad LGBTQ+, al menos eso afirmó Gabriel Cuevas, que afirma fue la propia Ferka la que le aclaró que no era más que su "hermane" y que el novio de él estaba ahí con ellos.

Ante esto, el misterioso hombre salió a dar la cara a través de su cuenta de Instagram, con un video en el que primeramente se presentó como el doctor Steve Alaniz, y dejó en claro que sí salió de fiesta con la exparticipante de Inseparables, pero dejó en claro que no son nada más que amigos, y que se quieren mucho, pero que no pasan de una amistad: "Solo para aclararles que nos la pasamos muy bien ese día, no hicimos nada, Ferka y yo somos amigos, y lo único que hay entre ella y yo, es una amistad, es todo".

El joven, pidió que se respetara a la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy y su relación con el galán de melodramas, señalando que deben de dejar de inventar historias entre él y María Fernanda Quiroz, nombre real de Ferka, pues en realidad no hay nada de lo que puedan hacer chisme siendo únicamente amigos: "Por respeto, obviamente, a la relación de Ferka y a la relación de su novio, si les pido por favor que dejen de estar creando historias que no lo son".

Finalmente, declaró que él quiere asegurar que no traicionaron al exparticipante de La Isla: Desafío Grecia y Turquía, y que paren con los ataques tan despectivos, además de agregar que no es dermatólogo, sino que es cirujano y hace especialidad en cirugía plástica: "Sí me gustaría aclarar obviamente esto, ya que también se han estado generando comentarios despectivos hacía mi persona, y solo dejarles en claro que no me dedicó a la dermatología, soy cirujano general".

Fuente: Tribuna del Yaqui