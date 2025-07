¿Arturo Carmona sabe dónde se oculta Cruz Martínez de Alicia Villarreal? Esto dice en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor y presentador mexicano, Arturo Carmona, recientemente brindó una entrevista para Venga la Alegría: Fin de Semana, en la que habló sobre su cercanía con el polémico cantante, Cruz Martínez, y si es verdad que sabe dónde se oculta en medio del proceso legal en contra de la famosa cantante de rancheras, Alicia Villarreal, ahora es considerado prófugo de la justicia.

El pasado jueves 3 de julio, para avanzar con el caso de violencia, ambas partes estaban citadas en una audiencia, a la cual no se presentó el líder de los Kumbia Kings, por lo que su sanción fue ser declarado prófugo de la justicia. Ante esto, se aseguró que su orden de aprehensión no solo era válido en México, sino que también en Estados Unidos, y el abogado de Alicia, Ulrich Richter, declaró que se encuentran en trámite para que se autorice la ficha roja de la Interpol, y en caso de que Cruz esté en el país vecino, será detenido y entregado a las autoridades.

Ahora, en medio de esto, y de que en un comunicado el intérprete de Sabes A Chocolate, dijera que faltó por una complicación médica, el actor de Televisa en una entrevista para el matutino del Ajusco, acaba de revelar que no sabe donde está Martínez, y que sigue sorprendido de que sea declarado prófugo de la justicia: "Si sus abogados no saben en dónde está, menos yo. Ya declararlo de esta manera es una gran responsabilidad, tanto para el acusado para la persona que está acusándolo, es algo muy grave, sí me sorprende, todavía estoy un poco en shock".

Ante esto, el actor de Un Camino Hacía El Destino, declaró que la última vez que habló con Cruz fue un día antes de la audiencia, por lo que en realidad no sabe el porque no se presentó, y ahora solo se enfoca en sacar adelante las fechas que ya tienen pactadas la banda: "No sé qué decir, la verdad es que yo hablé con él la madrugada de ayer, antier más bien, no supe más. Yo sigo un poco, no preocupado, pero sí moviéndome porque las presentaciones del grupo siguen".

Finalmente, declaró que tanto su hija, Melenie Carmona, como los dos hijos que tuvo Alicia junto a Cruz, están muy consternados y con todos los sentimientos hechos bola, que todos siguen tratando de entender y sobrellevar en medio de todo este gran caos: "Ella, obviamente desde un principio los hijos están consternados, al final del día son sus padres, están los niños involucrados, mi hija, convivió muchos años con él, entonces son muchos sentimientos encontrados".

Fuente: Tribuna del Yaqui