Jennifer Lopez tiraría dura indirecta en contra de Ben Affleck con nueva canción de desamor

Los Ángeles, California.- La reconocida cantante y actriz de origen estadounidense, Jennifer Lopez, recientemente está dando de que hablar, debido a que se ha dicho que tiraría dura indirecta en contra de su exesposo, el también famoso actor norteamericano, Ben Affleck, en una nueva canción de desamor, en la que al parecer, según fuentes, hablaría de reconstruirse tras una abrupta separación.

Después de dos años de matrimonio, que parecía era un cuento de hadas, la denominada 'Diva del Bronx' y el reconocido actor de Hollywood, anunciaron que oficialmente estaban divorciados. Y aunque todo parecía que había terminado en completa paz y armonía, ahora, la situación parece ser completamente diferente, pues de parte de Affleck, han salido declaraciones que dan a entender que su vida con Lopez era como un infierno.

Según un amigo de Ben, cuando este se enteró que Jennifer estaría estrenando romance con su coestrella en el filme, Office Romance, el guapo actor Brett Goldstein, este le habría deseado que tuviera suerte y hasta le envió la advertencia de que huyera de ella antes de que sea muy tarde: "Él está al tanto de lo que pasa entre ella y Brett y no quiere privar a Jennifer del derecho a hacer lo que quiera, pero cree que Brett debería irse si sabe lo que le conviene. Siente lástima por Brett; se da cuenta de que es un tipo agradable y modesto que será destrozado y escupido".

Y ahora, hace un par de horas ha comenzado a decirse que Jennifer está haciendo lo propio, pero de una manera más emocional y sana, con la música, pues después de que el pasado miércoles 2 de julio cantara en una fiesta íntima, con un grupo pequeño de sus más fieles fans, presentó el tema Wreckage of You, que se dice sería uno dedicado a Ben, ya que se traduce como Los restos de ti, y en el que suelta frases como "Soy más fuerte después de tus restos".

Hasta el momento, dicha canción no ha salido a la luz, y los presentes no han dado muchos detalles, solamente que consideran que podría ser una canción que escribió sobre reconstruirse después de su separación del actor de La Liga de la Justicia, en la que habla como comenzó de cero. De la misma manera, aseguraron que lanzó otros temas nuevos, que también calificaron de espectaculares: Save Me Tonight, Up All Night y Free.

Fuente: Tribuna del Yaqui