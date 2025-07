Luto en Televisa: Conductora de 'Netas Divinas' sufre inesperada muerte y lloran su pérdida

Comparta este art��culo

Ciudad de México.- La reconocida conductora de Netas Divinas y comediante mexicana, Sofía Niño de Rivera, por desgracia acaba de vestir de un muy triste luto a todo Televisa, debido a que mediante sus redes sociales, confirmó que sufrió una inesperada muerte que la dejó devastada y que varios de sus compañeros de la empresa San Ángel, lloraran su pérdida a su lado, entendiendo lo que siente en ese momento.

Sofía por casi 20 años se ha dedicado a hacer reír a la gente usando esa habilidad tan única de ver el mundo con un toque de comedia y un poco de humor negro, que la ha puesto en las principales tendencias en varias ocasiones en el pasado. Pero, por desgracia, ahora todo ha cambiado de manera radical, pues en las últimas ha acaparado los reflectores por una muy triste noticia que la tiene devastada.

La actual presentadora de Unicable, a través de su cuenta de Instagram, acaba de revelar que por desgracia su mejor amigo de los últimos 15 años, compartiendo las mejores fotografías del hermoso can al que cariñosamente llama 'Olive', afirmando que fueron momentos maravillosos: "Las primeras dos fueron sus últimas fotos, caminando en el campo rodeado de amigos. Oli estuvo conmigo desde que me volví comediante, 15 años juntos, me acompañó a muchos escenarios y hasta le tocó jugar con mis hijos".

Sofía Niño de Rivera. Internet

Ante esto, la colega de Galilea Montijo, señaló que en su caso este momento ha sido sumamente fuerte para ella porque en Oli podía encontrar a su mejor compañía y lo que es el verdadero amor incondicional, afirmando que sabe que por ello es que la espera en una especie de paraíso perruno: "Qué fuerte es cuando mueren los perros que son tan incondicionales. Espero que estés en un lugar lleno de pelotas y campo y agua. Fue un compañero de vida que me honra haber tenido. Gracias Oli".

Como era de esperarse, en su post, celebridades como Natalia Téllez, Consuelo Duval, le han enviado todas sus fuerzas para pasar este amargo momento, en especial el actor y productor de cine, Eugenio Derbez, que le externó un amoroso mensaje, en el que afirma que Oli la causa desde un lugar mejor: "Sé que el corazón se te rompió con la partida de Oli. Fueron 15 años de amor incondicional, de miradas que hablaban y silencios compartidos. Oli no se fue, solo cambió de forma, ahora te cuida desde otro plano, con la misma lealtad de siempre. Te abrazo con el alma".

Sofía se despide de su mejor amigo. Instagram @sofffiaaa1

