"Me pateó embarazada": Actriz de Televisa estremece al filtrar el infierno del que escapó

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y estrella de realitys, Natalia Alcocer, acaba de brindar una entrevista en exclusiva para famoso programa de Imagen TV, en la cual estremeció al filtrar el infierno que vivía al lado de su ahora exesposo y padre de sus hijos, Juan José Chimal, incluso confesó la manera en la que pudo escapar y detalló la violencia a la que fue sometida, como la ocasión en la que la pateó embarazada.

La actriz de La Rosa de Guadalupe hace varios años que comenzó un proceso legal en contra del padre de dos de sus hijas, en el que lo ha acusado de serle infiel y de maltratarla tanto física como emocionalmente, revelando que la golpeaba, empujaba, pateaba y siempre la humillaba, demás de supuestamente usar su poder económico para controlarla. Ahora, tras tantos dimes y diretes, finalmente la justicia le ha dado prisión preventiva.

Ahora, en una entrevista para El Minuto Qué Cambió Mi Destino, declaró que el peor de los maltratos que sufrió, fue cuando la pateó estando embarazada de su pequeña hija, Bruna, destacando que su hermano, hace poco habló con ella sobre esta situación y declaró que él le confesó que vio cuando la pateó en gestación: "A mi nunca se me va a olvidar cuando te pateó estando embarazada de Bruna, solo por eso, se merece lo que le está pasando, no sé lo demás Natalia, pero nunca se me va a olvidar cuando te pateó estando embarazada".

Ante esto, reveló que Juan la pateó en la panza debido a su necesidad de control y por lo violento y agresivo que era, cuando lo atrapaba siendo infiel, contando que en esa ocasión a ella le mandaron un video cuando estaba en plena infidelidad con dos prostitutas, agregando que cuando ella lo confrontaba siempre buscaba hacerla quedar mal, incluso confiesa que su madre le decía que debía de ser más cauteloso, que parecía que hacía que lo cacharan para estar mal y dañarla a ella.

Con respecto a este tipo de situaciones, Gustavo Adolfo Infante le cuestionó que es lo que pasaba con estas acciones de él, porque no se tomaron medidas, a lo que declaró que por desgracia, destacó que él siempre la hacía sentir culpable de todo, de los golpes, los insultos y más: "Él me decía que yo era la culpable, que por eso me pateaba, por eso me engañaba, no me daba mi, o sea, todo era mi culpa, todo, todo siempre era yo".

Finalmente, el como logró que le dieran prisión preventiva a Juan José, la exparticipante de Survivor México declaró que fue porque logró encontrar a uno de los muchos que la amenazaban y molestaban por redes sociales, y logró ponerlo ante la justicia, para que avalara que todos esos ataques fueron por oden del empresario: "Porque me amenazó y después de muchos años de difamación de amenazas de tantas páginas que se metieron con mi papá, lo llamaron pederasta, que se metieron con mi hija mayor, al fin, una dijo su nombre y lo llevé y se identificó como el compadre".

Fuente: Tribuna del Yaqui