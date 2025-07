¿Quién estará en ‘LCDLF 3’? La mamá de Poncho asegura que un familiar será habitante

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México 2025 es uno de los reality shows con mayor audiencia en todo el país y, precisamente desde hace semanas, los internautas están impacientes por descubrir a todos los habitantes que formarán parte de esta edición. De hecho, es vital recalcar que el programa, conducido por la guapa presentadora de televisión Galilea Montijo, dará inicio el domingo 27 de julio de 2025.

Ahora bien, como contexto, se debe mencionar que hasta el momento se han confirmado tres celebridades, y cada una ha dejado en shock a los usuarios. El primero en la lista es Facundo, exparticipante de Big Brother VIP; le sigue la intérprete de varios personajes en telenovelas mexicanas, Olivia De la Orta Colín; y por último, pero no menos importante, el exitoso creador de contenido Aaron Mercury. ¿Quién crees que será el siguiente?

De acuerdo con información de TVNotas, Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris, afirmó que un miembro de su familia se unirá al programa producido por TelevisaUnivision. Así fue como la señora causó una enorme impresión entre los usuarios que vieron el TikTok Live: “Pues Aldito ya escribió. No sé si el lunes o martes lo destapan ya… así que necesitaremos de todo su apoyo a mi familia para triunfar en La Casa de los Famosos”, aseguró.

Poncho de Nigris y su mamá

Sin embargo, la mujer se metió en un gran problema cuando aseguró que su hijo estará rodeado de señoras muy bien arregladas, pero “todas bien arrugadas ya”. De hecho, la cosa no paró ahí, ya que también agregó que estaban muy “flacas” por falta de comida, y hasta metió en el tema a Laura Bozzo. Es necesario mencionar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, la aludida no ha emitido ninguna opinión.

Finalmente, como te hemos informado en TRIBUNA, desde hace tiempo Poncho se encuentra distanciado de su madre. Esto se debe, según él, a que ella no le hace bien a su salud mental: “Yo me voy a alejar de mi mamá por mi salud emocional. La gente no entiende que hay mamás o papás que son malas personas. Yo no tengo una mamá normal, es problemática, es dañina”, externó ante varios medios de comunicación.

