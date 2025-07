¡Se Burlan! Michelle Salas presume chilaquiles y la comparan con las enfrijoladas de Anahí

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace unos días, la modelo y diseñadora de moda mexicana, Michelle Salas Banquells, se volvió viral en redes sociales. El asunto es que no fue por algo precisamente positivo, pues los internautas comenzaron a realizar burlas contra la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel. En realidad, todo comenzó con un clip que compartió la joven de 36 años a través de su cuenta de Instagram.

De hecho, la empresaria decidió compartir con sus seguidores una receta que le gusta bastante: unos chilaquiles saludables con salsa casera y tostadas horneadas. Lo que en un inicio fue una buena acción se convirtió en un meme por parte de los usuarios, quienes aseguran que su comida es “ridícula”. No obstante, a pesar de todo, la mujer no ha respondido a estas opiniones maliciosas.

Por supuesto que algunos recordaron las famosas enfrijoladas de Anahí, las cuales también disgustaron a muchas personas, que incluso le pedían a la cantante que no volviera a meterse en una cocina. Aquella ocasión, la actriz realizó dicha preparación con dos tortillas frías de nopal, a las que les untó frijoles cocidos sin grasa y les puso queso encima: “Están molidos y cocidos solamente con agua, no le pongo nada más. Si le quieres poner un poquito más de sabor, le puedes poner hierbas, no sé, albahaca o tomillo”, afirmó la exintegrante de RBD.

Los chilaquiles de Michelle Salas

Los peculiares chilaquiles de Michelle Salas, nieta de la reconocida Sylvia Pasquel, los hizo con pocos ingredientes. Entre estos incluía salsa de tomate rojo, tomatillo verde, cebolla, ajo, jalapeño, cilantro, sal y pimienta, pero el toque especial es que todo esto lo colocó en tostadas horneadas. Además, al que tenía el objetivo de ser su desayuno le colocó encima huevo frito, cebolla en rodajas, una cucharadita de yogur griego sin azúcar, queso fresco y aguacate.

“Les comparto los chilaquiles que me hice esta mañana con una salsa de tomatillo verde y tomate rojo que hice ayer. Quedaron deli y súper fáciles de hacer. Hice una versión un poco más fit usando tostadas horneadas en vez de tortillas fritas, me encantan así”, mencionó Salas Banquells. En contraparte, las opiniones en su plataforma eran: “De los creadores de las enfrijoladas de Anahí, llegan los chilaquiles de Michelle”.

Fuente: Tribuna