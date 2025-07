¿Susana Zabaleta, insoportable? Actriz de Televisa revela "encontronazo" con la cantante

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas y comediante, Jessica Segura, acaba de brindar una entrevista en la que dejó en claro que en efecto tuvo un encuentro con el incómodo momento que pasaron con Susana Zabaleta, durante su participación en su programa de YouTube, Envinadas, revelando que sí hubo "un encontronazo" con la cantante y también actriz de Televisa, ¿acaso la acusó de ser insoportable?

Hace casi un mes se estrenó el capítulo Siéntese, Cállese y Óigame, del canal de YouTube anteriormente mencionado, en el cual las celebridades al frente del proyecto, tuvieron como invitada especial a la actriz y cantante soprano. Pero, todo parece indicar que ha sido una de sus peores decisiones, ya que el público ha comentado que todas se veían incomodas, como molestas y que en definitiva no soportaban a actitud de Zabaleta.

Ante esto, cuando Jessica fue abordada por la prensa, le cuestionaron sobre esta situación, externando que se veía que Susana no estaba cómoda ni ella ni sus compañeras, Daniela Luján y Mariana Botas, a lo que respondió que luego se saca las cosas de contexto, pero, señaló que al final tienen razón y lo que se ve no se juzga: "Mira, ay, es que hoy por hoy todo se saca de contexto muy cañón. No quisiera abrir mi bocota de más, pero pues yo creo que lo que se ve no se juzga".

Ante esto, afirmó que ella no quiere decir nada malo y que no es su intención que piensen mal de la actriz de Fuego en la Sangre, debido a que es una mujer que ama ver a mujeres fuertes y que les enseñen esa fuerza y poder que han conseguido, aunque a veces no logren hacer click con ellas: "Soy mujer, amo que vengan mujeres fuertes, poderosas. Me encanta que nos contagien de esa fuerza y me encanta que nos contagien de sus historias. Sin embargo, hay veces que no se hace clic. No sé por qué haya sido, pero si si se ve pues se siente, verdad".

Con respecto a un "encontronazo", Jessica explicó que fue algo con Mariana, pero fue más en personaje, y que esto podría haberse salido de contexto o ser malinterpretado, porque la realidad es que cuando ellas como que se pelean, pero en realidad es porque recordaron cuando trabajaron juntos en La Luz En El Camino, y Zabaleta fue la villana, la madrastra que le hizo la vida imposible.

Bueno, creo que con la que tuvo ahí un encontronazo, pero más bien como en personaje, porque ella fue la madrastra de la luz en el camino que hizo. Pues en algún momento comentaron que te acuerdas que tú eras mi madrastra y que no sé cuánto, pero no sé como luego no sabes cómo editen o así no sé si sal si se vio eso, a lo mejor ahí hubo como un choque", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui