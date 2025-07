Vocalista de Tokio Hotel exhibe a Justin Bieber y su infidelidad a Hailey Bieber con hombre

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El vocalista de Tokio Hotel, recientemente ha compartido declaraciones que no solo aumentan rumores de divorcio entre la querida modelo, Hailey Bieber, y el cantante Justin Bieber, sino que también hacen dudar de la sexualidad de él ya que exhibió infidelidad de parte del intérprete de temas como 10000 Hours hacía su esposa y madre de su único hijo, pero no con una mujer, sino con un hombre.

El exnovio de Selena Gomez, a lo largo de su carrera ha enfrentado numerosos escándalos, especialmente por sus adicciones al alcohol y las drogas, sin embargo, ahora todo ha dado un cambio, ya que en los últimos meses su vida amorosa es la que ha dado de que hablar, pues se asegura que enfrentan una crisis matrimonial severa, porque supuestamente el intérprete de Baby y Sorry, habría recaído en las adicciones.

Pese a que la pareja se ha mantenido en silencio y con imágenes juntos desmientes los rumores, ahora todo ha cambiado, debido a que Bill Kaulitz, vocalista de la famosa banda de rock, acaba de asegurar que en una fiesta privada que se celebró tras el Festival de Coachella, él estuvo presente y se topó con los padres de Jack Blues Bieber, y que la escena que vio es una clara muestra de que ya no habría amor entre los famosos, incluso dijo sentir pena por ambos.

Justin le sería infiel a Hailey con Eddie. Instagram @eddiebenjamin

Según el intérprete de Love Who Loves You Back, la pareja se sentó en el mismo espacio pero muy separados y pudo ver como Bieber "manoseo" a un joven cantante en ascenso de una manera muy sugestiva, y se preocupó de la incomodidad que debía de estar sintiendo la modelo y sobrina de Alec Baldwin ante esta situación: "Realmente lo manoseó tanto que pensé: '¿Quieren conseguir una habitación?' Luego sentí un poco de pena por ellos".

Aunque el cantante no dijo el nombre del misterioso hombre que habría recibido la "manoseada" por parte del creador de Beauty and the Beat, internautas han comenzado en afirmar que este hombre podría tratarse del cantante australiano en ascenso, Eddie Benjamin, quien desde los inicios de su carrera ha tenido una cercanía profunda con Justin, incluso salió en su documental y fue telonero en su más reciente gira mundial.

Eddie con Justin, Hailey y amigos en Disneyland. Instagram @eddiebenjamin

