Andrea Legarreta se disculpa con Aarón Mercury en 'Hoy'; Le recuerdan pasado con Yeri Mua

Ciudad de México.- La reconocida presentadora y actriz, Andrea Legarreta, después de haber sido 'funada', aprovechó el tener con ella en vivo del programa Hoy al reconocido Aarón Mercury, y ante las cámaras quiso dejar en claro que jamás lo hizo con mala intensión y se disculpó con el influencer, por decir que no lo conocía en TV nacional. Sin embargo, en el matutino cometen nuevo error y le recuerdan su pasado con Yeri Mua.

El pasado viernes 4 de julio, se destapó que Aarón era el tercer confirmado de La Casa de los Famosos México, en un enlace en vivo con el matutino de la empresa San Ángel. Pero, lo que se robó el momento, fue el hecho de que Legarreta al tener la palabra, declaró que ella vivía en una piedra y no veía mucho de lo actual, por lo que pedía que para gente igual que ella, que no lo conocía, se presentara y dijera quién es y que se puede esperar de él en el reality.

Como era de esperarse, hubo una gran controversia en la que destrozaron a Legarreta y otros en los que se burlaron de Aarón, por lo que ahora que el influencer visitó el matutino de Televisa, la presentadora quiso aclarar la situación, y afirmó que jamás lo hizo con mala intención sino como entrevistadora que quiere llevar toda la información al público: "No había ninguna mala intención, de verdad vivo en Narnia, y el asunto es que cuando yo le pregunté, dije a lo mejor hay otras personas que como yo, no lo ubican bien, y la cosa es que la verdad no sabía y dije 'bueno para nosotros como entrevistadores es bueno preguntar'".

Finalmente, dejó en claro que ella no tenía mala onda con él, por el contrario, solo quería que las personas que como ella no lo conocen lo vayan ubicando para que puedan hacerse una idea de quién va a entrar, por lo que se disculpó con él si se sentía ofendido por ello: "Nosotros no sabemos a quién van a destapar, de verdad no lo sabemos, no tenemos ni idea y me dicen 'infórmate', pero no me puedo informar porque no nos dicen. Una disculpa si lo sintieron que fue mala onda, pero no hay mala onda contigo, te deseo lo mejor".

Ante esto, el influencer declaró que él entiende perfectamente que no todos vayan a saber de él, que sería muy egocéntrico pensar que es conocido por todos, por lo que no estaba enojado, a lo que Andrea señala que es un joven que sabe que lucha por sus sueños y no quiere que se crea que ella le quiere meter el pie. Si embargo, después de que se hicieron las paces y dejaron en claro que no fue nada con mala intención, el matutino tocó un momento sensible de Aarón.

Esto pues de la nada le recordaron su pasado con Yeri Mua, pasando uno de los videos más virales de su cuenta, que precisamente es de la etapa en la que estaban intentando un romance, pero todo acabó muy mal, y por más que Karime Pindter pidió que no le tocaran ese vals, pasaron el video y hablaron de ese tormentoso momento. Finalmente, Aarón dejó de lado el tema y al final solo recibió la patadita de la buena suerte.

Fuente: Tribuna del Yaqui