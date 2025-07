Anulan pasaporte a Daniel Elbittar y no puede volver a Venezuela, donde está su madre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Daniel Elbittar, reconocido actor que ha participado en diversas series de televisión mexicanas, actualmente está atravesando una difícil situación luego de que su país natal, Venezuela, decidiera retirarle el pasaporte. Esto habría ocurrido tras unas polémicas declaraciones que emitió en las pasadas elecciones, lo que aparentemente provocó que ya no pueda ingresar al país sudamericano.

Cabe recordar que en Venezuela se llevaron a cabo el domingo 25 de mayo de 2025 y, según información extraoficial, el partido que obtuvo la mayoría de los votos fue el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), del cual forma parte el presidente Nicolás Maduro. De acuerdo con los resultados preliminares publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), Maduro y sus aliados habrían alcanzado el 82.68 por ciento.

No obstante, el también empresario relató durante una entrevista para el programa ‘Hoy’ que todo comenzó cuando asistió a un evento cercano al Ángel de la Independencia, donde se reunieron varios manifestantes para protestar contra el gobierno de Maduro. Fue en ese lugar donde Elbittar subió a una tarima y expresó fuertes críticas hacia los políticos que actualmente encabezan su país.

Nicolás Maduro

“Cuando gana las elecciones la oposición venezolana, a mí me invitan a un evento cerca del Ángel de la Independencia en protesta y yo me paré en la tarima y empecé a hablar mal del gobierno venezolano. Me informan meses después que me habían anulado el pasaporte. Entonces, me anularon mi pasaporte venezolano, yo no puedo entrar a mi país. Además, soy ciudadano americano, entonces me recomendaron que no entrara, digamos, al país por esta situación”, explicó.

El artista lamentó lo ocurrido, ya que aún mantiene fuertes lazos familiares en Venezuela, entre ellos su madre y su hermano. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que su progenitora se mude, el actor de 46 años respondió que en varias ocasiones le ha propuesto vivir en México o Estados Unidos, pero hasta el momento no ha logrado convencerla, pues ella prefiere permanecer en su país de origen.

Fuente: Tribuna/ Agencia México