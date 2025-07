Laura Flores responde a conductora de 'Hoy'; la acusó de intentar asesinar a Lalo Salazar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Laura Flores, al fin rompió el silencio ante especulaciones, y respondió a los rumores que han circulado en algunos medios de comunicación sobre el fin de su relación con Lalo Salazar, particularmente a las versiones, iniciadas por conductora de Hoy, Martha Figueroa, que aseguran que la cantante y actriz "lo empezó a perseguir muy enloquecida" e intentó asesinar al excorresponsal de guerra.

Ante esto, la actriz de melodramas como Gotita de Amor, aclaró si tiene planes de emprender acciones legales contra quienes han difundido dicha información: "Ya están inventando. No, es que yo trabajé también en la nueva versión de Viernes 13, es de Laura Flores, con el hacha y la sierra corriendo detrás del que se deje, ¿no? Pero la realidad es que, digo, es ironía porque la verdad es que la gente sin escrúpulos no merece ni siquiera mi respuesta. Deja que inventen, ¿no? Señal de que vamos cabalgando".

Sobre su estado emocional tras el rompimiento con el periodista, Flores compartió: "Gracias a Dios todo volvió a su cauce, me siento bien en terapia, tratando mi depresión. Yo, Laura Flores, soy una persona que he padecido de depresión y me he tratado la depresión por años y he estado tratada con medicamentos, pero cuando me viene un evento fuerte, emocionalmente hablando, se me dispara la depresión con todo mi tratamiento y eso es lo que acabo de vivir".

Sin ocultar que su separación del comunicador la desestabilizó por completo, la productora de Imagen TV indicó: "O sea, mi ruptura fue muy dramática, fue muy impactante para mí. Sí, y yo lo compartí porque pues yo no soy de poses, ¿sabes? Yo soy una persona que soy lo que soy". Además, aclaró cómo es actualmente su relación con Salazar, luego de que él la eliminara de sus redes para evitar contacto.

Es que ya quedamos como amigos. O sea, ya por fin Lalo me desbloqueó y hablamos ya. Él su vida, yo la mía, pero con mucho respeto. Entonces, me llama mucho la atención que, si él y yo quedamos como gente respetuosa el uno con el otro, la gente sigue", aseveró.

En otro tema, la famosa explicó que por ahora se encuentra sumergida en su faceta profesional, ya que realizó su más reciente videoclip, externando la gran emoción que siente por esta nueva faceta: "La canción se llama Hoy me falta el aire, escrita, letra y música de Laura Flores. Casualmente, no me lo vas a creer, cuando grabé la voz de esta canción, adivina ¿quién estuvo en la grabación? Lalo. Y me grababa y todo, pues eran otros tiempos, ¿no? Pero bueno, a mí me da mucho gusto poder entrar en el mundo de la composición, ¿sabes?".

