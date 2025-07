Muere querida actriz de Televisa y se confirma la primera heredera tras pleito por testamento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A más de 7 meses de la muerte de una reconocida primera actriz de Televisa, sus fans se quedan en shock debido a que se revela el nombre de su primera heredera y no se trata de una integrante de su familia. Se trata de la herencia de la aclamada intérprete Silvia Pinal, quien falleció el 28 de noviembre del pasado 2024 luego de múltiples problemas de salud, que derivaron en una hospitalización de la que no se pudo recuperar.

Tras el fallecimiento de la también productora de teatro y televisión, de inmediato se especuló que habría fuertes diferencias en la dinastía Pinal debido a que todos sus integrantes buscarían quedarse con la mayor parte de sus bienes. Sin embargo, Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique han afirmado a la prensa que la relación entre ellos está mejor que nunca y que ninguno está peleando el testamento.

Recientemente, se había filtrado que los hijos de la estrella del Cine de Oro mexicano tenían abandonada su mansión en El Pedregal, la cual presuntamente hasta se inundó por las recientes lluvias en el centro del país. En ese sentido, 'La Pasquel' ya desmintió la información y aseguró que esa casa se sigue manteniendo como si su madre siguiera viva: "Una persona va a hacer la limpieza de la casa, otra va a regar las plantas y la casa está cuidada".

"Lo que no, es que no estamos como antes que entrábamos y salíamos todo el día y a todas horas, pero la casa la cuidamos", agregó. Asimismo, la abuela de Michelle Salas fue tajante y afirmó que ni ella ni sus hermanos piensan abandonar ese lugar: "La casa la cuidamos, obviamente, es la casa de mi madre y no la vamos a abandonar ni vamos a permitir que se caiga, ni que esté abandonada ni nada".

Sylvia Pasquel desmiente tener en abandono la casa de doña Silvia

Durante el mismo encuentro con la prensa, apareció la primera actriz Luz María Aguilar, quien siempre tuvo una gran amistad con doña Silvia. Por ello, los reporteros le preguntaron sobre la herencia que dejó la primera actriz mexicana: "Todo estaba en orden, el testamento ahí está". Y ante la pregunta de porqué no se sabe el contenido del testamento, la famosa dijo: "No tengo la menor idea de eso, no pregunto eso".

Finalmente, los reporteros le preguntaron si doña Silvia la había considerado en la herencia y ella respondió: "Me dejó unos regalos divinos, no sabes...", confesó, siendo así ella la primera heredera confirmada de 'La Pinal'.

Luz María Aguilar recibió herencia de Silvia Pinal

Fuente: Tribuna