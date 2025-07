"No tiene sentido": Natanael Cano critica a Sheinbaum por prohibir los corridos tumbados

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido cantante mexicano, Natanael Cano, recientemente brindó una entrevista en la que se dijo en contra de las cancelaciones, y por ello es que critica a Claudia Sheinbaum, y a todo su Gobierno ante todo el movimiento que se ha hecho para prohibir los corridos tumbados, asegurando que estaban faltando a una parte de lo que es la cultura en México con estas decisiones.

Desde hace un par de meses que el tema de los corritos tumbados, también conocidos como narcocorridos, han dado mucho de que hablar, pues el Gobierno de Morena está implementando la ley de su prohibición, a causa de que consideran que su apología al crimen es dañina e influencia a menores para que crezcan con la idea equivocada de ver al delito como algo bueno. Incluso en Estados Unidos ya se han tomado medidas, y han cancelado visas de trabajo a artistas que se dediquen a estos temas, tales como Tito Double P.

Ante esto, Natanael, el cantante que se ha denominado como el creador y 'Rey de los Corridos Tumbados', a causa de la promoción de su nuevo álbum, Porque la demora, en la que no agregó ningún tipo de narcocorrido, brindó una entrevista en el programa De frente con DimeloKing, y con su usual estilo, dejó en claro que no está de acuerdo en esta cancelación, porque considera que esto es una cultura mexicana.

Cano quiso dejar en claro que para él, "los tiempos de Dios son perfectos", y antes de que se comenzara a prohibir e implementar las multas para este tipo de canciones, él ya estaba terminando este disco, pero agregó que confía en que estas normas no duren tanto y en poco tiempo volverá todo a la normalidad: "Tal vez si yo hubiera hecho el álbum de corridos no iba a ser igual, no iba a poder desarrollar los conciertos de la misma manera que tengo pensado hacerlo, pero se dio sin querer y justo yo ya estaba terminando este álbum cuando salió todo eso no, el borlote de los corridos que se iban a prohibir".

El intérprete de Perlas Negras, declaró que él considera que no le ve el sentido a esta cancelación, cuando este tipo de música es una expresión tan válida como otra, además de señalar que es parte de la cultura mexicana y que eso es malísimo que hicieran esa cancelación a la música: "Nosotros lo hacemos con la intensión de crecer, siempre se hizo con hambre, venimos con mucha hambre de salir para adelante como para que digan que está mal, no tiene sentido, esto es arte, esto es cultura, es expresión y es música al final entonces está malísimo eso".

Fuente: Tribuna del Yaqui