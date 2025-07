¿Qué pasará con Kumbia Kings? Arturo Carmona opina tras polémica de Cruz Martínez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El conflicto legal entre el reconocido empresario Cruz Martínez y su aún esposa, Alicia Villarreal, continúa, y hace unos días se complicó aún más, pues el hombre de 43 años de edad no asistió a la audiencia que tenía programada el pasado 3 de julio de 2025. La gravedad de su inasistencia provocó que las autoridades estadounidenses lo declararan prófugo de la justicia.

Sin embargo, como te informamos en TRIBUNA, el 5 de julio, el equipo legal del creador de Kumbia Kings se pronunció a través de redes sociales y brindó su versión de los hechos: “Queremos aclarar que el señor Cruz Martínez no se está resistiendo a ningún proceso legal. Si no asistió a la audiencia de esta semana fue por causas de fuerza mayor. En las primeras horas del día, el señor Martínez sufrió una grave emergencia médica y fue internado en un hospital”, afirmaron en el escrito.

Arturo Carmona habla sobre Cruz Martínez

Arturo Carmona también se pronunció sobre la aparente orden de aprehensión contra Cruz Martínez derivada del conflicto con Alicia Villarreal, asegurando que su conocimiento sobre el asunto es limitado y que prefiere mantenerse al margen por respeto a las partes involucradas. Además, mencionó que su comunicación con el productor siempre ha estado enfocada en temas profesionales.

Arturo dice que su relación con Cruz es estrictamente laboral

“Yo lo que sé es lo que está viviendo a través de lo que ustedes han transmitido y lo que los abogados han comentado. No sé en qué procesos legales estén o qué situación legal sea. El término de ‘prófugo de la justicia’ no sé a qué se deba. Solamente ellos lo saben. No sé bajo qué término lo sea también. Entonces sí, eso es obviamente delicado. Precisamente lo que hablo o hablaba con él era meramente de grupo”, especificó.

Respecto al futuro de Kumbia Kings y las presentaciones programadas, el actor señaló que ya cuentan con un plan de respaldo en caso de que Martínez no pueda presentarse en las próximas fechas. Finalmente, Carmona dejó muy claro que no interfiere en los asuntos de la madre de su hija y que únicamente se dedica a respaldar a Melenie, fruto de su relación con la ‘Güerita Consentida’.

Fuente: Tribuna