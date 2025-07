Quedó ciego: Exconductor de 'Hoy' perdió la vista tras accidente; pidió que le sacaran el ojo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor mexicano, quien inició su carrera en TV Azteca y que también formó parte del programa Hoy, dejó sin palabras a todos sus seguidores y fans luego de confesar que perdió la vista debido a un doloroso accidente, que incluso lo mantuvo cuatro meses hospitalizado. Se trata de Mauricio Mancera, quien a través de una reciente entrevista con Yordi Rosado habló de este difícil tema de salud.

El también actor es recordado por haber comenzado su carrera de la mano de la empresa del Ajusco, donde se convirtió en uno de los favoritos gracias a Venga la Alegría. En 2018, el originario de Veracruz logró entrar a Televisa por invitación de la fallecida productora Magda Rodríguez que lo trajo Hoy, pero fue despedido años después. Ocurrió lo mismo con el programa Miembros al Aire y se dice que los ejecutivos hasta le quitaron la exclusividad.

Aunque el año pasado Mauricio volvió a aparecer en VLA, solo lo hizo como invitado pues no consiguió una nueva oferta. Poco después, fue contratato en Imagen TV para conducir su versión de Enamorándonos junto a Gaby Ramírez, pero cuando esta emisión fue sacada del aire, se integró al matutino Sale el Sol, donde hasta la fecha sigue formando parte del proyecto.

Mauricio Mancera confiesa que perdió la vista cuando era niño

Mauricio Mancera perdió la vista

La tarde del domingo se estrenó en YouTube la entrevista de Mau con Yordi Rosado, donde el famoso contó la vez que quedó ciego por 1 año y medio debido a un accidente. El conductor explicó que cuando tenía 8 años acudía a clases de tenis y recibió un duro golpe que casi lo hace perder un ojo: "Una niña que estaba en esa clase no encontró su raqueta tamaño infantil y llevó la de su papá, el entrenador le dijo que ponte a abanicar la raqueta para que te acostumbres al peso y en una de esas se le voló la raqueta y me pegó en el ojo", recordó.

Aunque parecía una lesión inocente e incluso sus padres no la tomaron en cuenta, días después fue llevado a urgencias por un serio problema: "Me quedé internado como cuatro meses. El ojo tofo era negro, estuve con más de cuatro semanas de hemorragia continúa y no podían llegar a ver el daño en la córnea ni nada. En ese momento nos dijeron: ‘vamos a ver si le podemos salvar el ojo'", expresó.

Debido a que tenía fuertes dolores, Mancera pedía a gritos que "le sacaran el ojo". Pasaron meses para que el famoso pudiera volver a ver, lo cual le podía hacer actividades diarias simples como agacharse: "Al año seis meses recuperé la visión", declaró y conmocionó a sus fans.

Fuente: Tribuna