¿RBD se reúne? Maite Perroni responde a Pedro Damián y confiesa si hay reconciliación

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Maite Perroni, una vez más fue puesta en una situación incómoda con en su encuentro con la prensa, ya que hablaron sobre la posibilidad de una reconciliación con RBD. La exestrella de Televisa, con una sonrisa evadió el tema de una posible reunión de la banda, además de responde contundentemente al ofrecimiento del productor Pedro Damián.

Después de la exitosa gira, Soy Rebelde Tour, lo que parecía ser el comienzo del imperio de la era moderna de dicha banda, las cosas se vinieron abajo cuando en una auditoria se confirmó que fueron defraudados una vez más y que les robaron millones, se comenzó una disputa legal en el que se tomaron bandos, causando la disolución de los cinco integrantes que habían decidido regresar, en especial con Anahí.

Ante esto, el productor de Rebelde, ante estas divisiones propuso hacer una reunión para que pudieran limar sus asperezas, a lo cual, Dulce María era la única que había dado una respuesta, entre risas, señalando que si lo hacía que la invitara. Ahora, al ser captada por la prensa en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, fue cuestionada por las declaraciones de su exproductor y excolega.

Con su usual sonrisa y amabilidad, la actriz de Cuidado con el Ángel, dejó en claro que ella no estaba enterada de esta invitación por parte de Pedro Damián, y simplemente señaló que no podía hablar de eso porque no había escuchado nada de eso, pero dejó abierta la posibilidad de que se haga una nueva reunión, ya que al ser cuestionada si estaba dispuesta, solo dijo que no sabía que responder: "No lo he escuchado, pero no… no lo sé".

Finalmente, cuando se le cuestionó como va su pelea legal contra Guillermo Rosas por el fraude descubierto, señaló que esos son temas que no puede hablar porque tiene una complejidad legal, por lo que no puede hablar: "Pues miren, chicos, es un tema de mucho tiempo, complejo. Cada quien ha oído la historia de forma diferente, es lo que les puedo decir". Ante la insistencia por saber del pleito en el grupo, se despidió sin decir nada más.

Fuente: Tribuna del Yaqui