Romance en el escenario: Kelly Osbourne y Sid Wilson se comprometen en concierto de Ozzy

Ciudad de México.- En una velada cargada de recuerdos, música y emoción, Kelly Osbourne, hija del legendario Ozzy Osbourne, protagonizó uno de los momentos más significativos de su vida: Su compromiso con el músico Sid Wilson, integrante de Slipknot. El emotivo suceso ocurrió durante el concierto de despedida de Black Sabbath, celebrado en Villa Park, Birmingham. El espectáculo, titulado "Back to the Beginning", no solo marcó el adiós definitivo de Ozzy a los escenarios, sino también el comienzo de una nueva etapa para su hija, quien dijo "sí" al amor de su vida.

La propuesta de matrimonio tuvo lugar en el área del backstage, rodeados de familiares y amigos cercanos. Sid Wilson, de 48 años se arrodilló ante Kelly, de 40 y le expresó su deseo de pasar el resto de su vida con ella. Emocionada, Kelly aceptó con un firme "sí", seguido de un abrazo cargado de ternura y aplausos de los presentes. El momento también estuvo lleno de humor de Ozzy Osbourne, quien interrumpió entre risas diciendo "¡Vete al carajo, no vas a casarte con mi hija!", provocando carcajadas generales, incluida su esposa Sharon Osburne.

Kelly y Sid se conocieron en 1999 durante el festival de Ozzfest, organizado por la familia Osburne. Aunque su relación comenzó como una amistad duradera, fue en 2022 cuando decidieron formalizar su romance. Ese mismo año, Kelly anunció su embarazo y en noviembre dio a luz a su primer hijo, Sidney George. En el Día de San Valentín de 2024, Kelly compartió un mensaje en redes sociales que resumía su historia: "Tras 23 años de amistad, me enamoré perdidamente de mi mejor amigo".

Sid Wilson es conocido por ser DJ y tecladista de la banda Slipknot desde finales de los años 90. Además ha explorado el diseño gráfico, la producción visual y otros proyectos creativos. Por su parte, Kelly Osbourne se hizo famosa gracias al 'reality The Osbournes', lanzó álbumes como cantante y se ha desempeñado como conductora y colaboradora en distintos programas de televisión. En los últimos años, Kelly ha hablado abiertamente sobre sus batallas con las adicciones y su proceso de recuperación, ganándose el reconocimiento del público por su honestidad y fortaleza.

Entre sus relaciones pasadas de Kelly destacan el modelo Luke Worrell y el chef Matthew Mosshart, con quienes también estuvo comprometida, aunque no llegó a casarse. Su vínculo con Ozzy ha sido cercano y constante: han compartido proyectos, presentaciones y también momentos difíciles. Kelly ha defendido a su padre en diversas situaciones, incluso en medio de polémicas y complicaciones médicas.

El concierto 'Back the Beginning' fue el último show en vivo de Ozzy. Afectado por el Parkinson y múltiples cirugías, Ozzy Osbourne apareció en escena sentado en un trono con forma de murciélago. La formación original de 'Black Sabbath' lo acompañó en un show épico que reunió a figuras icónicas del rock y que también tuvo fines benéficos. Con lagrimas en los ojos, Ozzy se dirigió al público: "He estado fuera de combate durante seis años y los amo a todos. Gracias por no olvidarme".



Aunque no se ha revelado el valor exacto del anillo, se sabe que Sid hizo la entrega en un momento muy privado y emotivo frente a toda la familia Osbourne. Kelly publicó en redes sociales con el mensaje: "¡Ah y esto pasó ayer!". Más tarde compartió una imagen con las reacciones sorprendidas de sus familiares, acompañadas del texto: "Creo que esta foto dice todo".

