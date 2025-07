¿Se divorcian? En su aniversario con Alessandra Rosaldo, Eugenio Derbez con VIDEO lo aclara

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de tantos dimes y diretes, Eugenio Derbez ha decidido ser sumamente claro con su situación amorosa actual, y con un emotivo video, compartido en sus redes sociales, acaba de finalmente aclarar todas las dudas de su separación de la querida actriz y cantante mexicana, Alessadra Rosaldo, que justamente fue en el aniversario 13 de su boda, ¿acaso en verdad van a divorciarse?

Después de que Mhoni Vidente afirmara que Eugenio y Alessandra estaban separados y que se dijera que ya él tenía un nuevo amor, el actor de CODA, salió a dejar en claro que el que o estén viviendo juntos en esos momentos, es por cuestiones laborales, pero que siguen enamorados y juntos como pareja: "Pues sí, vivimos separados porque ella está ahorita trabajando en México y yo estoy ahorita acá, pero al ratito nos volvemos a juntar y la siguiente semana otra vez nos separamos porque estamos continuamente trabajando".

De la misma manera, la cantante de Sentidos Opuestos, en una entrevista dijo que ya había perdido la cuenta de la cantidad de veces que han inventado dicho chisme, afirmando que Eugenio y ella se toman ya esto con humor y han aprendido que si se lo toman muy en serio, al final sí van a afectarles: "Llega un punto, en el que yo lo he aprendido a manejar, simplemente no poniéndole atención ahí, no poniendo el foco en cosas que me duelen o que no son ciertas. Este tipo de cosas, cuando no las sabes manejar te tambalean, y este tipo de cosas no ciertas terminan matrimonios".

Y ahora, tras dejar en claro que su amor no está en declive y siguen juntos y no solo por su hija, Aitana Derbez, el reconocido creador de La Familia P.Luche en medio de su aniversario número 13 de bodas, compartió un video en el que hace la recapitulación del momento en que llegó como el 'Príncipe Encantador' montado en caballo, para después arrodillarse y pedirle matrimonio, y después el momento de su boda, en el que él la esperaba entre lágrimas en el altar.

Junto a este emotivo, el creador de Derbez En Cuando, compartió un amoroso mensaje en el que deja en claro que no hay separación, sino que el amor ahí sigue y que año con año va a seguir creciendo, afirmando que estos 13 años solo son los primeros de todos los que les faltan: "Dicen que el 13 es de mala suerte, pero cumplir 13 años casado contigo me hace el hombre más suertudo del mundo @alexrosaldo. Te amo. #13ycontando".

Fuente: Tribuna del Yaqui