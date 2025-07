Shock en Televisa: Manuel Masalva, actor de 'Narcos México', reaparece tras semanas en coma

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor mexicano, Manuel Masalva, conocido por su participación en la serie Narcos: México, sorprendió a todos sus seguidores y colegas del medio artístico luego de reaparecer en redes sociales tras haber estado al borde de la muerte. Como se sabe, el también galán de Televisa fue hospitalizado de emergencia en Dubái e incluso tuvo que ser inducido al coma, porque contrajo una extraña bacteria.

Tras permanecer hospitalizado más de 100 días, Monsalva publicó un emotivo mensaje vía Instagram, en el cual expresó su felicidad por esta nueva oportunidad de vida, confirmando que realmente había estado en peligro: "Estoy sanando. Quiero agradecer profundamente el apoyo que me dieron y me siguen dando, en todos los sentidos, a cada unx de ustedes... Esto apenas comenzó, aún falta mucho, pero me siento bendecido, fuerte, renacido y acompañado".

Dios nos ha dado una nueva oportunidad de vida. Dios me ha dado una nueva vida", escribió.

El actor mexicano de 43 años también contó parte de lo que ha sido su evolución a miles de kilómetros de su país de origen: "105 días, hoy, pero estoy despierto y llueve la luz desde entonces. 81 hasta tomar aire del exterior, de la entrada y salida de miles de personas en este grandioso hospital, qué lugar, he vuelto a nacer, aquí, en otra cultura que nos ha sobrepasado en el amor y la espiritualidad", indicó.

Por último, el actor de los unitarios Como dice el dicho y La Rosa de Guadalupe finalizó con un mensaje de agradecimiento: "No sé si realmente entiendo todo esto o solo una parte, ha sido eterno y falta aún, solamente doy las gracias más fuertes que haya dado, a Dios, a mi familia, doctores y a todas esas personas que me han apoyado en todo desde el comienzo de este proceso. Les debo la vida, sin ustedes y la mano de Dios, esto no fuese real".

Manuel Masalva reaparece con emotivo mensaje

Como se recordará, el intérprete de Ramón Arellano Félix en la serie Narcos México contrajo una bacteria agresiva durante sus vacaciones en Filipinas, mientras estaba acompañado de famosos como Emmanuel Palomares, lo que marcó el inicio de una complicada etapa médica. Al llegar a Dubái, debió ser internado de forma urgente, inducido al coma y atendido en cuidados intensivos, especialmente cuando la infección se agravó tras una cirugía.

Si bien no se han revelado los aspectos médicos específicos del tratamiento, previo al mensaje de Manuel, se informó que los antibióticos fueron modificados para enfrentar la Burkholderia y otros agentes resistentes. A través de este texto, Masalva refleja un renacer tanto espiritual como personal que ha conmovido profundamente a sus seguidores.

Manuel Masalva contrajo una bacteria cuando estaba de vacaciones al otro lado del mundo

