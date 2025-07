Solo desapareció: Actor de Televisa estremece a 'Hoy' con fuerte confesión de Adela Noriega

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas, Eduardo Yáñez, recientemente brindó una entrevista ante cámaras de Televisa, en la que por primera vez rompió el silencio sobre su relación con la exactriz, Adela Noriega, la que afirma solo desapareció de su vida tras varios años en contacto tras su retiro de las novelas. En su conversación, estremeció al programa Hoy al hacer la fuerte confesión.

Yáñez y Noriega compartieron escena en la novela Fuego En La Sangre, un par de años del retiro de la actriz, y a lo largo de las filmaciones lograron crear una amistad que prevaleció más de una década de su retiro, sin embargo, ahora es diferente y el actor ha confirmado que solo dejaron de hablar de la nada, ¿será acaso que es verdad que la actriz de Quinceañera perdió la vida o solo son rumores?

En una reciente entrevista para medios como Hoy y Venga la Alegría, Yáñez primero habló sobre su estado de salud, ahora que finalmente descubrieron que no tiene Parkinson, sino que sufrió una intoxicación por medicamentos, que lo había tenido muy mal, pero que ahora está mucho mejor: "Tuve una intoxicación muy fuerte, de cantidad de medicamentos antidepresivos, entonces ya me estoy recuperando otra vez, porque había perdido el hambre, el sueño, la felicidad, el buen humor, bajé de peso muchísimo, o sea, estás mal todo el día".

Con respecto a su situación actual, el actor de Golpe de Suerte mencionó que ha sido complicado sobrellevar esta enfermedad, pero asegura que con la fuerza de voluntad ha logrado mucho y también el entorno del que trata de rodearse: "La depresión es una enfermedad muy fuerte, no es fácil lidiar con eso, tiene mucho que ver la gente que te rodea, es algo que tarda tiempo pero sí hay solución. Sí, ya (he salido adelante de todo), también tiene que ver tu fuerza de voluntad2.

Ante esto, le tocaron el tema sobre la presunta muerte de la protagonista de El Privilegio de Amar, destacando que claro que o había escuchado pero no prestaba atención y no lo creía, ya que él siempre ha sido víctima de esta clase de chismes y lo han matado en varias ocasiones y enfermado de muchos malos mentales: "Sí, pero por ejemplo, a mi me han matado como 10 veces, me han dado cáncer, Parkinson, locura, esquizofrenia y pues se la jalan".

Finalmente, declaró que desde que se conocieron siempre tuvieron contacto, pero que a partir de hace dos años, de la nada, simplemente no han vuelto a hablarse, por lo que realmente no sabe nada de ella y no quiere buscarla solo por esta noticia, ya que sería algo impertinente y si ella no desea salir a hablar, se tiene que respetar: "No he hablado con ella, yo tenia comunicación con ella, pero ya aproximadamente tengo dos años sin comunicación, y no quiero ser impertinente, si ella quiere hacer su vida lejos de los medios y la publicidad, pues hay que respetar".

