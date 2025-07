Subió 20 kilos: Tras 24 años en TV Azteca, actriz reaparece irreconocible en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida primera actriz, quien empezó su carrera en Televisa y luego estuvo 24 años trabajando para TV Azteca, dejó sin palabras a todos los televidentes debido a que en una reciente entrevista confesó que subió 20 kilos y hasta apareció usando oxígeno, debido a diversos problemas de salud. Se trata de doña Ana Silvia Garza, madre de la cantante y actriz de teatro musical, Mariana Garza.

Resulta que hace algunas horas, la reconocida intérprete fue vista llegando a la obra de teatro La Profesora acompañada de un tanque de oxígeno, situación que generó preocupación. Ante las cámaras de Ventaneando y otros medios, Ana Silvia contó que ha tenido algunas complicaciones médicas: "Tengo algunas razones comprensibles, mi cuerpo somatiza cualquier emoción, la tristeza profunda se refiere a los pulmoncitos".

Además, Garza lucía visiblemente mejorada, por lo que ella misma confesó que había subido varios kilos porque estaba por debajo de su peso: "Aparte pesaba 40 kilitos. Entonces el doctor ya me dio de alta porque ya peso 60". En 2022, la actriz confesó que a raíz de muerte de su hermano, el reconocido actor Jaime Garza, ella se quedó hundida en deudas. Entre el estrés por su situación y el luto por esta pérdida, la primera actriz no pasó momentos muy buenos.

Ana Silvia Garza reapareció tras subir 20 kilos

Además de hablar de su salud, la intérprete de los programa unitarios Lo que callamos las mujeres y A cada quien su santo se pronunció sobre la reciente ratificación de la sentencia en contra de Luis de Llano por la demanda de daño moral interpuesta por Sasha Sokol, pues cabe recordar que su hija también formó parte de Timbiriche durante la época en que ocurrieron los hechos denunciados.

Sobre todo por el objetivo de Sasha, que es que ya se haga algo, ¿no? Porque sí esto no es nada más ella. A ella no le interesa el dinero, ella no tiene problema de eso. Lo que se procura es que ya se visibilice de que es importante que se respete a una niña", defendió la famosa.

Al ser cuestionada sobre si en aquel tiempo le parecía extraño el vínculo entre el productor y la entonces menor de edad, la actriz reflexionó: "Pues la verdad es eso, que lo veíamos como normal, pero no, no es normal a los 14 años". Además, le pusieron como hipótesis que su hija Mariana hubiera sido quien viviera esta terrible experiencia y ella replicó contundente:

Mariana es mi maestra desde bebé. Es una master. O sea, ha tenido siempre una claridad. Tiene muy claro lo que es correcto y lo que no. O sea, a ella no le gusta andar así, ¿no? Siempre por la derecha".

Respecto a las críticas hacia los padres de Sasha por supuestamente no haber protegido a su hija, Garza pidió respeto: "Yo no soy quién. Además, déjenlos ya, o sea, ¿por qué hablar de gente que ya trascendió?, ya no está aquí. Pues hay que hablar de ojos a ojos, ¿no?". En otro tema, Ana Silvia reaccionó a las recientes declaraciones de su exyerno, Pablo Perroni, quien afirmó que Mariana y su hija María lo apoyan en sus decisiones y preferencias sexuales.

Es un amor para siempre. Sí, eso es, eso es la bendición cuando de verdad es amor", manifestó con cariño.

