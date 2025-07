TOP 3: La piñata de Florinda Meza, Ben Affleck desea "suerte" al novio de JLO, ¿'Gomita' enferma?

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres estar enterado de las últimas noticias de tus famosos favoritos, estás en el lugar correcto, pues en este TOP 3 de TRIBUNA te contaremos lo más importante del mundo del espectáculo. En esta nota te hablamos de las recientes y muy polémicas declaraciones que ha hecho el actor Ben Affleck en relación con su esposa Jennifer Lopez (JLO). Además, el Internet sigue castigando a Florinda Meza tras el estreno de la serie 'Chespirito: Sin querer queriendo' y para que no te quedes con ganas de información, la famosa influencer 'Gomita' ha reaparecido en redes con una nueva silueta que alertó a sus fans.

3. Affleck desea suerte a novio de Jennifer Lopez: Es bien sabido que la relación entre la cantante Jennifer Lopez y el actor Ben Affleck no terminó de la mejor manera; se sabe que ambos famosos habrían tenido problemas irreconciliables, por lo que decidieron dar fin a su relación. Y aun pese a lo dicho por prensa y redes, Affleck se había querido mantener al margen hasta hace poco, de acuerdo con la prensa estadounidense. Los medios de aquel país señalan que el actor que dio vida a Bruce Wayne en 'Batman vs. Superman: Dawn of Justice' ('Batman vs. Superman: El origen de la justicia'), al enterarse de que su esposa ha iniciado una nueva relación con el actor británico Brett Goldstein, le deseó suerte. "Le deseo suerte porque la va a necesitar", habría dicho el actor a sus amigos.

2. 'Gomita' preocupa a sus fans: La influencer Aracely Ortiz, mejor conocida como 'Gomita', subió una foto para presumir su nueva imagen, pero sus fanáticos comenzaron a preocuparse por su salud. En su historia de Instagram, 'Gomita' dejó ver su plano abdomen. Cabe señalar que la famosa ha estado sometiéndose a un procedimiento que la ha llevado a perder peso durante las últimas semanas y ella no ha dudado en compartirlo en sus redes sociales, pero muchos de sus seguidores comenzaron a preguntarse si es que tiene una enfermedad; incluso muchos han especulado con que tiene fibrosis. A lo que la exparticipante de 'La Casa de Los Famosos' simplemente respondió: "Muchas lipos y lo quieran, pero no existe fibrosis".

1. Piñata de Doña Florinda: Y la polémica que no se detiene que ver con la serie de 'Chespirito: Sin querer queriendo', pues después de que usuarios del Internet cancelaran a la actriz Florinda Meza por sus polémicas declaraciones, ahora la popular 'Piñatería Ramírez' se suma a la llamada 'funa' al lanzar a la venta una piñata de viuda de Roberto Gómez Bolaños. "Piñata de la jefa final, la que pavimentó el camino de Karla Panini y Ángela Aguilar", escribió el negocio originario de Tamaulipas en su publicación. ¿Qué opinas?

'Piñatería Ramírez' recrea al personaje de Florinda Meza

