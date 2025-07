Alarmante confesión: Actriz de Televisa padece enfermedad que transformó su cuerpo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Diversos famosos mexicanos han confesado sus duras batallas con enfermedades que llegaron a sus vidas para representar todo un reto. Sin embargo, lamentablemente también hay casos, como el del productor Memo del Bosque, que partieron de este mundo a pesar de los esfuerzos por vencer el linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático.

Ahora, Paty Navidad habló en entrevista para TVNotas sobre una situación médica que le fue detectada en diciembre de 2024 y que le ocasionó no solo una gran preocupación, sino también muchos cambios en su organismo. Entre las principales afectaciones que comenzó a presentar están la tiroides, la vista e incluso un aumento de peso, al grado que la celebridad llegó a tener que usar una talla 8.

Al principio se pensaba que tenía un tumor, aunque ella aclaró que se trató de un prolactinoma, a causa de alteraciones hormonales y estrés. “Durante mucho tiempo se manejó que yo tenía un tumor cerebral, lo cual era mentira. El prolactinoma es un tumor benigno muy pequeño. Todo eso me afectó la tiroides, la vista y subí de peso. Estuve mucho tiempo en tratamiento y con medicamentos para controlar la hormona de la prolactina”, recalcó.

Además, la intérprete de Alicia Ferreira en La fea más bella llegó a deprimirse por las modificaciones corporales de su cuerpo, aunque eso sí, señaló que nunca le hicieron daño los comentarios de los demás. De hecho, añadió que en algún momento dejó de comer, provocando que se hicieran presentes fuertes dolores de cabeza y mareos. Afortunadamente, comprendió que eso no estaba funcionando.

“Trato de equilibrar mis alimentos. Hago mucho ejercicio. Me gusta comer proteína. Evito consumir carbohidratos porque dañan el organismo. Cuido mis pensamientos. Me pongo a meditar y hago oraciones. No se trata de competir con lo divino”. De tal forma, se creó una rutina donde también asiste con regularidad a revisiones médicas para mantener bajo control su hormona, y si los síntomas resurgen, sabe que es la señal para enfocarse más en su tratamiento.

