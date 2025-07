¿Ariadne Díaz le pidió separarse? Marcus Ornellas rompe el silencio a drama de infidelidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor nacionalizado mexicano, Marcus Ornellas, después de tantos dimes y diretes, acaba de romper el silencio ante su tan polémico drama de infidelidad, especialmente a todos los que lo han señalado de supuestamente haberle rogado a una mujer por su atención. El histrión aclaró si es verdad que se separará de Ariadne Díaz, o si su relación continúa con planes de boda.

Hace un par de semanas, Ornellas fue expuesto por el canal de YouTube de Kadi Paparazzi, como "infiel", debido a que afirmaron que el actor de origen cubano trató de conquistar a una mujer desconocida, pues mientras que se encontraba en una tienda de diamantes en un centro comercial en la Ciudad de México, asegurando que al momento de verla la buscó para coquetearle, que incluso aunque ella se resistió y no le hizo caso, él no se dio por vencido y le insistió.

En su momento, el actor de Televisa se mantuvo en silencio, pero ahora, tras un encuentro con medios como Sale el Sol, salió a declarar de manera contundente que jamás pasó nada de lo que se dijo en la nota, y que todo lo dicho fue productor de una imaginación, por lo que no tiene nada que decir: "Ay, chicos, eso la verdad es que no tiene sentido todo eso del paparazzi. Prefiero que mejor hablemos del trabajo. No tiene, literalmente no tiene sentido. Dependiendo del ángulo se puede interpretar lo que sea. Yo estaba en un centro comercial, no hay nada más que decir".

Ante esto, afirmó que la actriz de Papás Por Conveniencia no le reclamó y por supuesto que no ha afectado en su relación de más de una década, ya que en realidad no hubo infidelidad: "Es que no tiene por qué lastimar porque nunca pasó. Pasó en la cabeza de alguien y sacó esa nota, simplemente por eso". De la misma manera, reafirmó que ambos están unidos como pareja y familia: "Nos apoyamos, somos una gran familia, nos queremos, nos amamos y eso es lo más importante. Y nos respetamos". Al hablar de boda solo se río y cambió de tema.

Finalmente, se dijo feliz de su nuevo proyecto al lado de Angelique Boyer, confirmando que este es oficialmente su primera novela nacionalizado como mexicano, por lo cual considera que es un momento muy importante en su vida y su trayectoria, que desea sea eso en lo que se enfoquen: "Ya mexicano, ya feliz. Es mi primer proyecto televisivo como mexicano. Ya había hecho la obra de teatro, ya estaba naturalizado, pero ahorita ya es mi primer proyecto en televisión con mi naturalización mexicana".

Fuente: Tribuna del Yaqui