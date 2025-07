Carín León lanza advertencia por show falso en Hermosillo: “No caigan en estas m*m*das”

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Óscar Armando Díaz de León Huez, conocido como Carín León, es un cantante mexicano que recientemente se hizo viral luego de que en Facebook una página denominada TicketShow difundiera una imagen y un texto en el que se aseguraba que el artista estaría nuevamente presente en la capital de Sonora, pues supuestamente los hermosillenses disfrutarían de una presentación en el Expo Forum.

”¡El orgullo de Sonora vuelve con más fuerza que nunca! Prepárate para una noche histórica llena de sentimiento, norteño y mucho corazón. Carín León llega a Hermosillo este 23 de agosto para prender fuego al escenario de Expo Forum. ¿Estás listo para cantar a todo pulmón? No te quedes fuera, la preventa ya está activa!”, así decía el escrito que se compartió en la plataforma antes mencionada.

Sin embargo, el intérprete de Primera Cita subió una captura de la fanpage que estaba difundiendo esta información y la acompañó con una frase en la que dejó muy claro que no tiene ninguna fecha reciente en Hermosillo, Sonora. El joven de 35 años ayudó a sus fanáticos a no caer en una estafa: “Mi gente de la H, no caigan en estas mmadas, nomás se los quieren chingar. Es falso”*, afirmó.

Historia de Carín León

Asimismo, según información extraoficial, el amigo de Christian Nodal actualmente está trabajando en una serie de conciertos en Europa. Entre los países que ya ha visitado se encuentran España, Francia, Alemania y el Reino Unido. Además, hace poco contó que estaría en Londres, específicamente en el recinto de conciertos Roundhouse, que curiosamente solía ser un antiguo depósito ferroviario de locomotoras.

Es importante tener en cuenta que siempre se deben consultar los sitios oficiales para evitar caer en mentiras. A su vez, con el auge de la Inteligencia Artificial, han surgido cada vez más métodos de extorsión, pues como te hemos informado en TRIBUNA, incluso se han llegado a crear videos y audios en los que aparecen celebridades solicitando dinero. En cuanto al guitarrista, no tiene ninguna fecha próxima en la entidad.

Fuente: Tribuna