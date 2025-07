Charlie Zaa niega vínculos con paramilitarismo tras embargo de sus bienes en Colombia

Ciudad de México, México.- Luego de que la Fiscalía General de Colombia solicitara la extinción de dominio de varios de sus bienes, el cantante colombiano Charlie Zaa atraviesa uno de los episodios más complicados de su vida. Las autoridades lo señalan de actuar como prestanombres de Diego José Martínez Gollaneche, exjefe paramilitar del bloque Tolima, y ya han procedido al embargo de propiedades que, en conjunto, superan los 6.2 millones de dólares.

Al respecto, Charlie Zaa ha rechazado dichas acusaciones, asegurando que no tiene ningún vínculo con actividades ilegales ni relación alguna con el mencionado exparamilitar. Además, el artista destacó que su nombre ha sido injustamente relacionado en una investigación que apunta a una propiedad familiar, la discoteca Oasis, ubicada en Girardot, misma que lleva más de dos décadas en posesión de su familia.

Según sus declaraciones en el programa Ventaneando, el artista explicó que la Fiscalía se basa en el testimonio de dos personas desmovilizadas, quienes aseguran que el inmueble fue financiado con dinero proveniente del paramilitarismo en 2007, en Ibagué. Sin embargo, Zaa desmintió la versión señalando errores evidentes.

El Oasis fue construido en 2003 y está en Girardot, no en Ibagué”, comentó.

Para demostrar su inocencia, el artista entregó a las autoridades varios documentos, como el contrato de compra-venta del terreno, la licencia de construcción, y un certificado de libertad y tradición del inmueble. También presentó evidencia de ingresos musicales legítimos, incluyendo la liquidación de su contrato con la disquera Sonolux, con la que facturó más de 3 mil 500 millones de pesos colombianos entre 1996 y 2003.

De igual manera, el cantante Charlie Zaa dio a conocer que su carrera artística es una prueba suficiente de su solvencia económica, ya que ha vendido millones de copias de sus álbumes y ha realizado numerosas giras exitosas por toda América Latina.

Mis ingresos son verificables, especialmente con las ventas de mi primer disco. No necesito justificarme ante acusaciones sin sustento”, afirmó.

El cantante, quien ha lanzado más de una decena de producciones musicales, señaló que no contempla, por el momento, realizar una contrademanda, sin embargo, sí espera que la justicia rectifique y eliminen cualquier sospecha de algún vínculo con actividades ilícitas en su contra.

Lo único que quiero es que reconozcan su error y me devuelvan lo que con esfuerzo y fe he logrado. No busco venganza, solo justicia”, declaró con firmeza.