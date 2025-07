¿Juan Collado la engañó? Yadhira Carrillo se olvida del abogado y le cierra las puertas al amor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las últimas semanas, la prensa no ha dejado de hablar sobre la reconocida actriz Yadhira Carrillo y su regreso a las telenovelas, luego de casi dos décadas retirada de Televisa. Desafortunadamente, el retorno de la aclamada estrella se ha visto empañada por una serie de especulaciones: Presuntamente está separada de Juan Collado y el abogado ya tendría una nueva novia, más joven que su esposa.

Pese a que la intérprete de melodramas como Barrera de Amor se ha negado a confirmar públicamente su separación, en una reciente entrevista con el programa Hoy confesó que le cerró las puertas al amor. En primer lugar, Yadhira habló de su felicidad por retomar las largas jornadas de grabación en los foros de la empresa de San Ángel, una rutina que la llena de energía y satisfacción en todos los sentidos.

Muy contenta de venir todos los días a trabajar, de seguir una disciplina en horarios, dieta, ejercicio… Llegar temprano, salir tarde, llegar a casa cansada a estudiar, a desmaquillarte, a darte un baño y dormir porque al día siguiente te levantas otra vez muy temprano", compartió.

Aunque admitió que el ritmo de trabajo es demandante, Carrillo aseguró que se encuentra en plenitud en cada aspecto de su vida. "Lo que tienes dentro siempre se nota afuera. Estoy haciendo algo que me gusta, que me apasiona, y además con el apoyo impresionante de mi entorno: la empresa, mi familia, mis amigos", comentó sin mencionar a Collado como en otras ocasiones.

Yadhira Carrillo está de regreso en las novelas de Televisa

Sin duda, lo que más sorprendió fue su postura sobre el amor, pues, aunque en días anteriores aún mencionaba con cariño a su Juan, ahora no lo nombró, y además recalcó que no tiene planes próximos de romance. "Mi corazón está lleno, o sea, estoy llena, estoy plena. Muy llena de Dios, de familia y de todo lo que he vivido en estos años", declaró la también activista en pro de los animales.

Antes de cerrar la charla con los medios, Carrillo enfatizó que no considera que ningún vacío deba ser llenado por una pareja, pues la paz interior y el equilibrio emocional que ha alcanzado la hacen sentirse completa. "No siento que me haga falta absolutamente nada. Estoy muy bien, muy muy bien así. Muy bien, de lo mejor", afirmó la protagonista de las novelas La Otra y Amarte es mi pecado.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy