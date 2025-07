Luto en la TV: Hallan sin vida a querido actor a plena luz del día; estremece su causa de muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo de la televisión, cine y videojuegos sigue enfrentando un difícil luto debido a la repentina muerte de un reconocido actor, quien fue hallado sin vida a plena luz del día en el interior de su hogar. Se trata del famoso artista estadounidense Michael Madsen, quien falleció el jueves 3 de julio de 2025 a los 67 años dentro de su domicilio, en Malibú, donde fue encontrado.

Después de múltiples homenajes y despedidas de sus seguidores y colegas, este martes salió a la luz cuál fue su estremecedora causa de muerte. Fue el jueves pasado, alrededor de las 8:25 horas, cuando los servicios de emergencia atendieron una llamada al 911 donde les reportaron que el actor fue hallado inconsciente en su domicilio. Personal médico arribó al lugar y poco después lo declaró sin vida en el lugar.

De inmediato, las autoridades del condado de Los Ángeles descartaron cualquier señal de violencia o participación de terceros. Aunque en un inicio se habló de un paro cardíaco, su cardiólogo acaba de revelar que Michael falleció por insuficiencia cardíaca; esta condición se derivó de antecedentes de alcoholismo y problemas crónicos del corazón. Personas cercanas afirmaron que en los días previos al suceso, Madsen se sentía mal físicamente y además atravesaba una complicada situación económica.

Encuentran sin vida al querido actor Michael Madsen

¿Quién fue Michael Madsen?

El intérprete nació el 25 de septiembre de 1957 en Chicago, Illinois. Su trayectoria en el medio arrancó en el teatro Steppenwolf como aprendiz de John Malkovich. Mientras que su debut en el cine vino hasta 1983 con WarGames, pero alcanzó la fama internacional en 1992 con Reservoir Dogs, bajo la dirección de Quentin Tarantino. Su papel como 'Mr. Blonde', el criminal que baila mientras tortura a un policía, se volvió una de las escenas más recordadas del cine contemporáneo.

Tarantino lo integró a su grupo habitual de actores, dándole papeles en Kill Bill Vol. 1 y 2 como 'Budd', el hermano del antagonista Bill, y más adelante en The Hateful Eight y Once Upon a Time in Hollywood. También destacó en filmes como Donnie Brasco, Thelma & Louise, Species, Sin City y Free Willy. A lo largo de su carrera, acumuló más de 300 participaciones en cine, televisión y videojuegos.

En cuanto a su vida privada, se sabe que Madsen contrajo matrimonio tres veces: con Georganne LaPiere, con Jeannine Bisignano (madre de sus hijos Christian y Max), y con DeAnna Morgan, con quien tuvo tres hijos más: Luke, Kalvin y Hudson. En 2022, su hijo Hudson se quitó la vida a los 26 años, hecho que impactó profundamente al actor. Después de esta tragedia, enfrentó problemas legales, incluyendo arrestos por allanamiento y violencia familiar.

En 2024, pidió el divorcio de DeAnna, asegurando que su actitud contribuyó al suicidio de su hijo, aunque luego se retractó públicamente. En sus últimos años, Madsen se enfocó en producciones independientes, participando en películas como Resurrection Road, Concessions y Cookbook for Southern Housewives. También preparaba un libro de poemas titulado Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems, donde expresaba su búsqueda de perdón y reflexión.

Fuente: Tribuna