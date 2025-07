"Me iba a matar": Marlon Colmenarez acusa a Wendy Guevara de agredirlo por ataque de celos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio del drama de la demanda por fraude, el cantante Marlon Colmenarez, brindó una entrevista para TV Notas, en la que acusó de agresiones físicas a la querida influencer y actriz, Wendy Guevara, cuando tenían una relación de amistad, y a ella solamente le daba un ataque de celos de la nada, agregando que involucraba a terceros que también lo violentaba y pensaba que lo "iban a matar".

Marlon declaró que Guevara jamás le pidió la camioneta, que tampoco se la peleó cuando decidieron dejar su amistad, por lo que ahora que quiere una mejor decidió venderla y resultó en todo este drama, del que asegura es inocente y que un grafólogo comprobará eso. En cuanto a porque no la ha pedido aún, declaró que es porque la actriz de Un Amor Viejo En París solo lo amenaza, pero no le ha llegado demanda de nada: "Todos los papeles están en la agencia, incluyendo los que firmé. No he tenido acceso. Todo es muy extraño. No sé si quiere joderme la vida o dañar mi futuro. Tiene una obsesión conmigo".

Tras esto, Colmenarez afirma que la exhabitante de La Casa de los Famosos México, siempre confundió su amistad con algo más, porque ella siempre estuvo interesada de manera diferente en él, pero que jamás tuvieron nada más que una amistad, pero que es ella la que se confundió y ahora se venga: "Me celaba como si yo fuera su novio. Nunca lo fuimos, ni tuvimos sexo. Sin embargo, jamás lo entendió. Siempre se quedó con la idea de que algún día íbamos a tener algo".

De la misma manera, afirmó que él fue el que tomó la decisión de ya no ser amigo de la integrante de 'Las Perdidas', ya que se ponía muy violenta y lo agredía cuando le daban sus injustificables ataques de celos y se ponía ebria, agregando que incluso pensó que su vida corría peligro: "Cuando toma mucho, se descontrola. En sus ataques de celos metía a terceras personas y eso me ocasionaba problemas. Creí que me iban a matar por sus celos. Por eso preferí irme de ahí".

No sé si esté despechada, pero sí dolida. Ella se autoengañó creyendo que podía haber algo entre nosotros. Yo jamás jugué con sus sentimientos. Ninguno es malagradecido. Al principio, ella tenía interés sexual conmigo y yo un interés económico con ella. Me conoció siendo stripper", agregó.

Finalmente, Marlon dejó en claro que él no piensa pedirle perdón a Guevara de nada, que él es él molesto y decepcionado de la influencer, porque supuestamente lo está difamando y asegura que él tiene como comprobar su inocencia, por lo que no va a retroceder en esto: "No le pienso pedir perdón de nada. Estoy decepcionado y molesto. No me gusta que me estén difamando por falsificador o amenazando de que me meterán preso. Primero quiero demostrar mi inocencia y luego mi equipo legar verá que hacer. Ellos me dirán lo que viene".

Fuente: Tribuna del Yaqui