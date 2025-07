Nieta de 'El Chapo' Guzmán se pronuncia en apoyo a Julio César Chávez Jr tras arresto en EU

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La cantante en ascenso, Frida Guzmán, que es mejor conocida como la nieta de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, mediante sus redes sociales ha pronunciado su apoyo al hombre que la crio desde que era una niña, el polémico boxeador mexicano, Julio César Chávez Jr., después de casi una semana de su arresto en Estados Unidos, y que sea considerado prófugo de la justicia.

Después de haber sido declarado oficialmente un peligro para la seguridad en el país norteamericano y ser vinculado al Cartel de Sinaloa, Chávez Jr. tenía una audiencia programa el pasado lunes 7 de julio en la División Noroeste del Tribunal Superior de Los Ángeles para la comparecencia, sin embargo, este no se presentó y se cree que podría estar prófugo, pues su abogado defensor, Michael Goldstein, aseguró que: "No tenemos idea (dónde está). Desafortunadamente, no tenemos información".

Ante esto, el titular de la Fiscalía General de la República, FGR por sus siglas, Alejandro Gertz Manero, declara que una vez que se pueda dar con el hijo de Julio César Chávez, y se realice su audiencia pendiente, se comenzará su deportación a México, para un juicio de los delitos que le imputan en el país. Hasta el momento, la familia del pugilista no se han pronunciado sobre el paradero de este, pero se espera que pronto declaren al respecto.

Por otro lado, mientras que la familia Chávez se mantiene en silencio, Frida Guzmán, hija de la esposa de Chávez Jr., Frida Muñoz, de su matrimonio anterior con Edgar Guzmán López, hijo asesinado de 'El Chapo', acaba de emplear su cuenta de Instagram para demostrar que está dándole todo su apoyo en este complicado momento a su padrastro, con el cual ha convivido desde que tenía alrededor de ocho años.

La cantante en ascenso, usó las historias de la mencionada red social para compartir una fotografía, en la que porta el atuendo que usó la noche de la pelea entre el hijo de 'La Leyenda', en contra de Jake Paul, en el Honda Center del Anaheim, California, un traje sastre negro con la banda roja en el que está grabado "JC Chávez Jr.", y una bolsa roja. Sin palabra alguna, solo con un corazón rojo, y dicha banda, ha dejado muy en claro su mensaje: Apoyo total al hombre que la crio.

