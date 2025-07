¿Se opone a su romance? Mía Rubín exhibe inesperada reacción de Erik Rubín a su noviazgo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida cantante, Mía Rubín Legarreta, recientemente ha dejado ver una cara desconocida de su padre, el cantante y actor, Erik Rubín, ya que en una reciente entrevista acaba de exhibir la inesperada reacción que tuvo el intérprete a su noviazgo con Tarik Othón, tras conocerse en una de sus fiestas de cumpleaños, ¿acaso se opone al romance juvenil de su hija?

A dos años de haber dado el sí acepto a Othón, Mía en entrevista para TV Notas decidió exhibir a su padre y confesó que sin querer siguió los planes del exintegrante de Timbiriche, pues el cantante y su suegro son grandes amigos y querían que fueran pareja, pero se le adelantó un poco, a conocerlo en una fiesta de cumpleaños de su padre antes de ser presentados formalmente, y surgió su conexión.

Sobre los chismes de que no estaría de acuerdo en su relación, la intérprete de Diablo, aseguró que no es celoso y en realidad está contento, que entre ambas familias hay buena relación y está feliz de su conexión con su pareja, señalando que ha sido algo muy bonito y más ver que pese a que él está en Portugal y ella en México, es como si no existiera la distancia: "Nuestra relación ha funcionado muy bien, porque ambos sabemos que podemos estar ocupados o con compromisos. Eso lo entendemos. Somos comprensivos y sabemos trabajar como un equipo".

Mía y Tarik. Internet

La hija de Andrea Legarreta, dejó en claro que ella considera sano de vez en cuando tener espacio con la pareja, que se de ese espacio y tiempo de respirar, de no estar todo el tiempo pegados, pero sin dejarse de lado y respetándose, entendiendo los compromisos de ambos: "Cada quien tiene su vida y disfrutamos el tiempo de estar juntos. Para nosotros, estar unidos es como una vacación. Me encanta nuestra dinámica. Por ahora así son las cosas".

De la misma manera, destacó que todos los días se mandan mensaje de buenos días, y ella siempre le envía un video contándole que hizo, y aunque no estén en el mismo país o continente, tienen un lazo estrecho, en el que la confianza es mutua, ya que se conocen bien y crecen en conjunto: "Es algo bonito ver que tu pareja crezca y saber que puedes apoyar a tu novio, aunque sea a la distancia. Al final, yo siempre voy a celebrar sus logros y todo lo que ha alcanzado, y él hace lo mismo. Eso es lo que necesito en una pareja".

Finalmente, dejó en claro que aunque por ahora no hay boda o bebé, por supuesto que a futuro tienen muchos planes juntos, pues ella ve muy importante eso, el tener planes juntos y verse en la vida del otro dentro de muchos años: "Por supuesto. Al final, para mí, una pareja es verlo como para un futuro y formalizar la relación. Es muy importante ver eso en alguien".

Mía y Tarik se conocieron en 2023. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui