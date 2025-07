Tras 30 años en Televisa, actriz se une a TV Azteca y hunde a directivos al exhibir secreto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber pasado 30 años en Televisa, la reconocida actriz y comediante, Bárbara Torres, acaba de brindar una entrevista para TV Azteca, en la que no ha dudado en dar tremendo zarpazo a su antigua casa televisiva y acaba de hundir a directivos de la empresa San Ángel, al haber exhibido secreto sobre sus movimientos para hacer quedar mal a su talento ante el público.

Con una trayectoria de casi cuatro décadas, Bárbara ha participado en importantes proyectos dentro de la empresa San Ángel, como la serie Hospital El Paisa, como presentadora en Vida TV, una breve participación en el reality de baile, Las Estrellas Bailan en Hoy y La Casa de los Famosos México. Pero, sin lugar a dudas, su mayor y más importante proyecto que la hizo ganar la fama de la que hoy goza, fue su papel como 'Excelsa' en La Familia P.Luche.

Pero, a dos años de que fue 'funada' por su participación en el reality show, junto a Wendy Guevara, decidió mudarse al Ajusco para demostrar que no era la mujer que repudiaron en dicho proyecto, y se integró a MasterChef Celebrity Generaciones. Ahora, tras varias semanas de competencia, mostrando su talento culinario, el pasado domingo 6 de julio resultó ser la eliminada de la semana.

Ante esta eliminación, la actriz de Lorenza: Bebé A Bordo, brindó una entrevista en la que dejó en claro que estaba muy triste de quedarse a tan poco de la gran final, en especial porque ella se veía cocinando en ese punto, tal vez no ganaría, pero al menos estaría en el importante evento: "Estoy bien, sí, estoy triste. Para mí esto no era una competencia con mis compañeros, era una competencia conmigo. Y entonces no llegué a donde me propuse, me había imaginado mucho en la final cocinando. No sé si ganando. Quería estar en la final".

De la misma manera, parece ser que dio un zarpazo a sus exjefes y exhibiría que sí hay libretos en sus proyectos pese a que se dicen ser de telerrealidad, mencionando que aunque es triste irse, se va feliz porque en este proyecto sí fue ella, que al fin vieron a la verdadera Bárbara, destacando que aquí sí se divirtió: "Me voy, ya lloré. Me voy triste, pero muy contenta porque aprendí, crecí mucho, entendí muchas cosas de la vida, me voy con unos compañeros divinos. Así soy. Esta sí es la verdadera Bárbara".

Si fue difícil pero muy divertido. La primera media hora me divertí y la ultima ya no. Hoy fue un día fuerte de muchas emociones, me gustó mucho y amé haber estado en este programa", concluyó la actriz.

