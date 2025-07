"Un asco": Televisa destroza a Andrea Legarreta por escenas íntimas con Fernando Colunga

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche de ayer lunes por fin se estrenó la telenovela Amanecer, en Televisa, la cual marca el regreso de Andrea Legarreta a la pantalla chica. Desafortunadamente, la presentadora mexicana está siendo blanco de las peores críticas debido a las candentes escenas que realizó con Fernando Colunga. Las imágenes no tardaron en convertirse en tema de conversación entre los televidentes y en las redes sociales, pero la mayoría de los comentarios son negativos.

La mañana de este martes, el galán de las novelas acudió al programa Hoy para hablar acerca del proyecto que compartió con Andy y visiblemente emocionado por el recibimiento, el reconocido histrión agradeció la disposición de Legarreta para asumir el reto de integrarse a un proyecto con locaciones tan intensas.

En verdad, estoy muy contento de que te hayas dado esta oportunidad, que lo hayas tomado con la seriedad que esto amerita, porque yo sé que tú tienes esa seriedad y ese profesionalismo. Sé que las escenas eran complicadas para ti, porque no lo expresaste, no es fácil de momento unirse a una historia y que te suelten estas escenas. De verdad, Andy, muchas gracias por haberlo hecho", expresó.

El actor subrayó que, aunque las secuencias pudieran parecer atrevidas para los televidentes, se realizaron con un enfoque artístico. "Quiero que el público sepa que esto se hace primero que nada pensando en ustedes, como lo maneja el señor Osorio. Totalmente profesional, cuidando a una dama como lo eres tú, dándole el respeto que necesita y buscando la verdad para que ustedes vean unas escenas que digan: 'sí, están subidas de tono', que además de eso se trata", añadió Colunga.

Andrea Legarreta, por su parte, no dudó en reconocer la caballerosidad y el apoyo de Colunga durante su intervención en la trama. "Sin duda eres un caballero, Fer. Lo he expresado abiertamente: un gran compañero, cuidando todos los detalles, un gran profesional. Te quiero además, hay una amistad de muchos años, y valoro que me hayas apoyado porque sí estaba muy angustiada", confesó la conductora.

Ambos coincidieron en que más allá de las bromas que suelen compartir fuera de cámaras sobre su trabajo, la prioridad siempre fue el respeto mutuo. "Jugamos, nos vemos fuera y decimos: '¿Qué tal la escena? ¿Qué pensaste?’, por molestarnos, pero en realidad esto se hace con total respeto, como ustedes lo saben", enfatizó Colunga.

Pese a los comentarios de apoyo entre ambos artistas, en redes sociales como X y YouTube, el público del Canal de Las Estrellas ha destrozado a Andrea, asegurando que su actuación fue "pésima", por lo que miles le recomendaron que se mantenga en la conducción:

Andrea, un asco en la actuación".

Andrea se quedó corta, lo hizo muy mal".

No le creí, solo hizo caras feas".

Pésima novela, pésima actriz Andrea".

Critican actuación de Andrea Legarreta en 'Amanecer'

Fuente: Tribuna, X y YouTube Programa Hoy