Alejandro Fernández rompe el silencio a detención de agente de ICE: "Se nos vino encima"

Ciudad de México.- El reconocido cantante de rancheras, Alejandro Fernández, después de varios días de que se dijo que casi era deportado por la ICE, acaba de brindar una entrevista en la que por fin decidió romper el silencio al respecto, y aclara todo sobre la detención del agente policíaco en Estados Unidos, cuando iba a brindar un concierto. El intérprete dejó en claro que todo fue inesperado y el oficial solo se les fue encima y estaba furioso.

Después de que se revelara que Alejandro, en medio de las redadas autorizadas por Donald Trump para exiliar a los migrantes, tuvo un desencuentro con la Policía que casi lo deporta, acaba de dar una entrevista en Despierta América, en la que aseguró que no fue como tal deportación, sino que quisieron reportarlos con otros oficiales: "No, no, dije reportar, pues si todo lo que dije fue verdad. Nos estábamos metiendo y un oficial se nos vino encima, venía muy enfurecido. Lo que quise decir es que el Gobierno y la gente están super acelerados y yo lo que quise decir es que se tranquilicen".

Ante esto, el intérprete de Caballero contó que ellos estaban tranquilos cuando fueron abordados por ese oficial que llegó así molesto y los asustó con amenazas de mandar su caso a instancias más grandes, pero, que al final lograron hacer que entrara en razón y dialogar, mostrando la legalidad de todos sus asuntos: "Al final el policía llegó super, super enojado, y nos dijo que nos iba a reportar con sus oficiales mayores, y al decir eso, obvio sí nos asustamos, y si al final todo salió bien".

Tras esto, el denominado 'Potrillo' se sinceró sobre la depresión que ha padecido tras la muerte de su padre, el querido Vicente Fernández, señalando que en los últimos meses ha tenido más bajo control toda esa situación, con su trabajo, tomando terapias y con los medicamentos controlados por expertos, agradeciendo la preocupación: "Trabajando un poco, terapias y a veces con medicamentos un poco, pero sí, hemos salido adelante".

Finalmente, reaccionó al video que creado con Inteligencia Artificial en el que habría hablado mal de varios colegas, como Pepe Aguilar, señalando que era el momento de hacerse leyes en contra de estas situaciones, además de dejar en claro que él no es quien dijo todas esas cosas y que cuando se queje, lo hará por sus redes sociales: "Se tiene que regular, tiene que haber regulaciones, tiene que haber reglas y un control bien. Eso todavía en pañales y sí se tiene que arreglar muchas cosas. Obviamente no soy yo. Todo lo que diga lo voy a decir por medio de mis redes".

Fuente: Tribuna del Yaqui